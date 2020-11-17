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Райффайзенбанк запустил страховку от рисков заражения гриппом, парагриппом и COVID-19

Райффайзенбанк запустил страховку от рисков заражения гриппом, парагриппом и COVID-19
Иллюстрация: коллаж ДК

Райффайзенбанк запустил комплексный продукт для страхования финансовых рисков при заражении гриппом, парагриппом или коронавирусной инфекцией нового типа.

Кроме выплат при постановке диагноза и госпитализации, «Вирус Контроль» дает клиенту возможность компенсировать расходы на приобретение лекарств для лечения гриппа и парагриппа, а также медицинское сопровождение. Страховщиком выступает страховая компания «Райффайзен Лайф».

Застрахованному должно быть не более 64 лет. При этом есть индивидуальные и семейные программы, в которых участвуют супруги и их дети до 17 лет. Выплата при диагностировании заболевания составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. В случае госпитализации, застрахованные могут получить ежедневные выплаты в 2-5 тыс. рублей в зависимости от программы, а также компенсацию за покупку лекарств. Также в расширенных программах предусмотрена выплата при уходе застрахованного из жизни.

Кроме того, клиенты получат медицинское сопровождение — консультации специалистов на всех этапах заболевания, которые позволят своевременно корректировать план лечения и избежать дополнительных рисков для здоровья, а также дадут полноценную информацию по вакцинации от гриппа.

Забота о здоровье — важная часть жизни каждого человека. И этот процесс важно сделать систематическим. Финансовый риск, связанный со здоровьем, входит в группу основных, которые нужно учитывать в личной финансовой стратегии. Мы отмечаем рост интереса клиентов к страховым продуктам для здоровья — в 2020 году активнее всего их покупают жители Москвы и Центрального федерального округа. Страховка от сезонных эпидемиологических болезней — это простой способ покрыть риск снижения дохода в период болезни. В дальнейшем это поможет быстрее восстановиться и не менять ранее намеченные планы, — считает Роман Карандин, руководитель отдела развития сберегательных, инвестиционных и страховых продуктов Райффайзенбанка.

 

 

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