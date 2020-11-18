Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.11
76,25
90,39
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Треть жителей Красноярского края получают «серую» или «черную» зарплату

Треть жителей Красноярского края получают «серую» или «черную» зарплату
Автор фото: konstantin rotkevich. Иллюстрация: pixabay.com

Опрос на эту тему провела служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников. Выяснилось, что в Красноярске доля «белых» зарплат ниже, чем в среднем по России.

#НОВОСТИ

Выяснилось, что 61% жителей региона получают «белую» (полностью официальную) заработную плату. Два года назад доля таких респондентов была 58%, а в 2016 году – 59%. «Серую» зарплату (частично – официально, частично – нет) получают 23%, «черную» (полностью неофициально, «в конверте») – только 11%. Это немного отличается от средних показателей по России: в целом по стране «белую» зарплату получают 66%, «серую» - 21%, «черную» - 9%. Судя по результатам опроса, самая высокая доля «серых» и «черных» зарплат была в 2018 году: 28% и 13% соответственно.

На вопрос о типе зарплаты ответили не все участники исследования.

Ответы отличались в зависимости от нынешнего статуса респондента. Так, среди тех жителей Красноярского края, которые на момент опроса были трудоустроены и работали по найму, 67% получают зарплату полностью официально, 25% - частично официально, 7% - полностью неофициально. Среди тех, кто сейчас является безработным, но прежде работал по найму, «белую» зарплату на последнем месте трудоустройства получали 47%, «серую» - 21%, «черную» - 18%», - отмечает Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Среди трудоустроенных респондентов чаще всего «белую» зарплату получают представители сферы «Добыча сырья», «серая» зарплата встречается в профессионально сфере «Туризм, гостиницы, рестораны», а «черная» – в сфере «Искусство, масс-медиа».

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Три чиновника из Красноярского края получили должности в СевастополеТри чиновника из Красноярского края получили должности в Севастополе
  • Четыре красноярских физика попали в топ самых влиятельных ученыхЧетыре красноярских физика попали в топ самых влиятельных ученых
  • «Булгаков» принимал после одиннадцати и будет оштрафован«Булгаков» принимал после одиннадцати и будет оштрафован
  • Питерский режиссер ищет деньги на ремонт туалета театра в МотыгиноПитерский режиссер ищет деньги на ремонт туалета театра в Мотыгино
  • «Красноярск» перенесли на новое место, и это хорошо! - Мария Быстрова«Красноярск» перенесли на новое место, и это хорошо! - Мария Быстрова
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.