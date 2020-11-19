Известный мерзлотовед прокомментировал выводы Ростехнадзора о норильской аварии

Ведомство назвало причиной аварии на норильской ТЭЦ-3 брак проектирования и строительства. Это может быть следствием человеческого фактора на том этапе, считает известный мерзлотовед Али Керимов.

Фундамент под резервуаром № 5 «Норильско-Таймырской энергетической компании», на котором в мае 2020 года произошла авария с утечкой топлива, скорее всего изначально был построен с нарушениями. Так прокомментировал выводы Ростехнадзора известный мерзлотовед, руководитель научно-производственного объединения «Фундамент» Али Керимов в интервью ресурсу «Кислород.Life».

На днях надзорное ведомство опубликовало результаты расследования норильской катастрофы, согласно которым, как сказано в релизе , основными причинами происшедшего стали:

недостаточная несущая способность плитного ростверка основания и железобетонных свай,

недостатки проектирования при конструировании железобетонного свайного основания, обусловленные низким уровнем проектных работ;

дефекты строительного производства;

наличие «слабых» грунтов под концом свай.

Как пояснил Керимов, такие ошибки встречаются довольно часто. Традиционно в районах вечной мерзлоты несущую способность свай реализовывали за счет их установки на скальное основание. Однако в процессе бурения скважин часто не удавалось правильно оценить, достигнут ли скальный горизонт.

Строители или геологи, особенно если опыта у них не хватало, не всегда могли корректно дать оценку, действительно ли они раздробили камешек небольшого размера, либо же вытащили кусок скалы. Такие ошибки вкрадывались постоянно», — говорит ученый.

Такой недобур, по словам Керимова, невозможно обнаружить как в процессе эксплуатации сооружений, так и в ходе экспертизы технической документации, в которой содержится информация только о том, что все было сделано по технологии.

Все, как и везде, упирается в человеческий фактор. Приходится обращать внимание даже на такие детали, как, например, дата устройства скважины. Если ее пробурили в середине месяца, то с ней зачастую все нормально, а если в конце, то ее уже под подозрение можно ставить — ведь для выполнения плана бригада строителей могла, так сказать, ускориться, премию то всем хотелось получить», — говорит мерзлотовед.

Не нужно, по мнению Керимова, забывать и о недостатках законодательного регулирования в вопросе оценки состояния именно свайных фундаментов в условиях вечной мерзлоты. Сейчас в отчетах о промбезопасности таких требований просто нет — как и методики таких оценок.

Здесь стоит отметить, что, несмотря на описанное выше, в ближайшие три года «Норникель» планирует исследовать несущую способность свайных фундаментов своих производственных объектов (в первую очередь опасных) и оценить уровень негативного воздействия повышения температуры воздуха и растепления грунтов оснований. К этой работе компания собирается привлечь ведущие в этом вопросе научные институты.

Сейчас в „Норникеле“ прорабатывают новые методики геотехнического мониторинга. Зная характерные проблемы на тех или иных объектах, можно уже сейчас разделить их по группам риска, и с наиболее опасными более тщательно поработать», — говорит Керимов.

В «Норникеле» сразу после аварии на ТЭЦ-3 заявили, что признают ответственность за случившееся независимо от его причин. Для их выяснения и определения последствий разлива топлива металлурги привлекли ведущего мирового игрока в сфере экологического консалтинга — компанию Environmental Resources Management.

Помимо этого, в компании принято решение об увеличении инвестиционной программы, направленной на обеспечение промышленной безопасности до 100 млрд рублей.