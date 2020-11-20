Доклад депутатской комиссии по аварии в Норильске не сдал сессию Заксобранию

Сессия Заксобрания Красноярского края рассмотрела доклад депутатской комиссии по расследованию аварии в Норильске. Выводы показались народным избранникам неоднозначными.

Депутатскую комиссию по расследованию причин и последствий аварии с разливом топлива на норильской ТЭЦ-3, которая принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании, создали еще в июле 2020 года. В нее вошли 24 депутата. Проработала она три месяца. Итоговый доклад рассмотрели на сессии Законодательного Собрания Красноярского края.

Как пояснил в начале председатель комиссии Виталий Дроздов, работала она по пяти группам вопросов: размер ущерба и порядок ликвидации последствий аварии, ситуация с промышленной безопасностью и предотвращению аварий, действия и реагирование всех органов власти в этом происшествии, влияние аварии на бюджет края и влияние на биоразнообразие и среду обитания коренных малочисленных народов Севера (КМНС).

Предваряя доклад, Дроздов оговорился:

С момента подготовки доклада [8 октября 2020 года] появилась новая информация, которой на тот момент мы не располагали. Поэтому выводов о причинах аварии комиссия не делала».

Правда, это не помешало Дроздову сотоварищи объявить, что разлив топлива в Норильске — это экологическая катастрофа с долгоиграющими последствиями, что восстановление экосистемы займет десятки лет, но точные размеры этого ущерба сейчас неизвестны. Выводы: «Норникель», как владелец НТЭКа, должен обеспечить ликвидацию ущерба, накопленного в результате деятельности компании, а государство должно усилить контроль за промбезопасностью и эксплуатацией опасных объектов.

Также он заявил, что ряд предложений комиссии уже нашло отражение в постановлении Совета Федерации о социально-экономическом развитии Норильска. Здесь, правда, Дроздов несколько подменил причинно-следственные связи, о чем ему не преминул чуть позже напомним сенатор от Красноярского края Валерий Семенов:

Совет Федерации не полагался на материалы комиссии, а оперировал собственным мнением, которое сформировалось в ходе совещания в Норильске. Именно поэтому в постановлении отражен более широкий круг вопросов», — сказал он.

Еще один вывод доклада касался потерь бюджета Красноярского края в части доходов от налога на прибыль «Норникеля». Размер этого ущерба оценивается в 30 млрд рублей. Возник он после того, как был принят закон, по которому штраф за аварию в 147,8 млрд рублей [сумма не окончательная — сейчас она рассматривается в суде] уйдет в казну Федерации.

Без поддержки федерального бюджета нам здесь не обойтись», — был краток Дроздов.

Однако тот же Семенов напомнил собравшимся, что еще на старте работы над законопроектом, который предусматривал уплату штрафа компанией в Федерацию, парламент страны (обе палаты) приняли постановление, по которому эти деньги пойдут на решение экологической проблемы именно в пострадавшие территории, а также правительству РФ было предписано рассмотреть вопрос о компенсации из федерального бюджета выпадающих доходов по налогу на прибыль.

Не обошли вниманием в докладе и коренные малочисленные народы Севера, которым, по оценкам комиссии, был нанесен весьма ощутимый урон из-за того, что пострадала их среда обитания, а ведение привычных промыслов (охота и рыбалка) оказалось теперь невозможным.

С этой оценкой не согласился Валерий Вэнго, который является не только депутатом ЗС, но и вице-президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

Подобные выводы комиссии вызывают недоверие. Например, об ущербе по рыбе: там лет 30 уже рыбы нет, это подтвердит любой местный житель. Да и по оленям — миграционные пути северного оленя проходят далеко от озера Пясино [одно из мест заражения]», — сказал он.

Расширил эту позицию и уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае Семен Пальчин. Он напомнил депутатам, что на сегодня «Норникель» разработал комплексный план развития коренных народов до 2025 года на общую сумму около 2 млрд рублей. В ней предусмотрено создание сезонных рабочих мест, более 40 мероприятий по поддержке традиционных видов хозяйственной деятельности и т.д.. Плюс к этому, компания пописала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией КМН Севера, Сибири и Дальнего Востока, Ассоциацией КМН Красноярского края и Ассоциацией коренных народов Таймыра, которые охватывают более 50% коренного населения российского Севера. В деле реализации этих соглашений ведущая роль должна принадлежать государству, которое совершенствовало бы эти соглашения, наполняя их конкретным и ясным содержанием, превращая в правовые нормы, обязательные к исполнению. Надеюсь, Заксобрание и правительство края найдут свое место в этом процессе», — сказал Пальчин.

Меж тем Дроздов резюмировал:

Даже с учётом дополнительной информации доклад не утратил актуальности и должен стать основой нашей работы с учётом постановления Совета Федерации».

Дальнейшая дискуссия показала, что даже единой позиции в отношении выводов доклада даже внутри комиссии (хоть Дроздов в своем выступлении и утверждал обратное). К примеру, Алексей Кулеш отметил, что депутаты, не являясь экспертами в соответствующих отраслях не могут судить о причинах и последствиях аварии. Другое дело выработка механизмов взаимодействия общества, бизнеса и власти.

Основной вывод доклада состоит в том, что система этого взаимодействия сейчас в крае разбалансирована. И именно над этим нам предстоит работать вместе с краевой и федеральной властью», — сказал Кулеш.

Тезис про отношения бизнеса и власти получил развитие в выступлении многих других депутатов. Касались они не только институциональных аспектов этой темы, но и избирательного отношения к отдельным участникам системы. Так, тот же Вэнго выразил недоумение, почему, говоря о накопленном экологическом ущербе, комиссии апеллирует лишь к «Норникелю».

Если накопленный вред является предметом наказания в отношении этой компании, то надо взяться и за другие промышленные предприятия, которые также в этом участвовали», — сказал он.

Итог дискуссии подвел Валерий Семенов:

Норильск сегодня стал территорией, где нужно объединить усилия, отбросить разногласия, чтобы и те моменты, что отражены в постановлении Совета Федерации, и те, что отражены в докладе успешно выполнялись».

Поддержал эту позицию и спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов. Он отметил, что, как человек, проживший в Норильске много лет, точно знает, что в городе очень много делается в плане повышения его экологического благополучия: серный проект, комплексная экологическая программа, готовится к пролонгации соглашение о социальном партнерстве.