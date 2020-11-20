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Красноярскэнергосбыт станет участником системы налогового мониторинга ФНС России

Красноярскэнергосбыт станет участником системы налогового мониторинга ФНС России
Автор фото: Gerd Altmann. Иллюстрация: pixabay.com

Федеральная налоговая служба России одобрила заявление ПАО «Красноярскэнергосбыт» (входит в Группу РусГидро) на подключение к системе налогового мониторинга.

#НОВОСТИ

С 1 января 2021 года энергосбытовая компания откроет для ФНС доступ к внутренней системе бухгалтерского учета. Таким образом, налоговый орган сможет проверять правильность и своевременность отражения хозяйственных операций в режиме реального времени, своевременно предупреждая компанию о выявленных нарушениях и сообщая ей свою позицию по спорным вопросам налогообложения до подачи налоговой декларации.

Участие в системе налогового мониторинга является добровольным. К подключению допускаются только организации, соответствующие установленным критериям. В частности, в налоговый мониторинг могут войти только организации, объем годовых доходов которых составляет не менее 3 млрд рублей, активы - 3 млрд рублей, совокупная сумма исчисленных за год налогов – не менее 300 млн рублей. ПАО «Красноярскэнергосбыт» соответствует всем требованиям ФНС. Компания является одним из наиболее значимых налогоплательщиков Красноярского края и ежегодно осуществляет налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме более 660 млн рублей.

Вступление ПАО «Красноярскэнергосбыт» в систему налогового мониторинга – это свидетельство полной прозрачности ее деятельности и подтверждение статуса ответственного налогоплательщика, - пояснила и.о. исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» Юлия Смирнова. – При этом участие в налоговом мониторинге удобно и для налогоплательщиков. Существенно снижаются налоговые риски, сводятся к минимуму сроки и количество налоговых проверок, разногласия с налоговыми органами снимаются сразу, по мере их возникновения. Исправить ошибки или разъяснить свою позицию можно не доводя дело до выездных проверок или суда».

Напомним, С 1 января 2015 года в РФ определена новая форма налогового контроля - налоговый мониторинг. Поручением Правительства РФ от 13 февраля 2019 года «О решениях по итогам совещания о развитии системы налогового мониторинга» одобрены результаты работы ФНС по внедрению института налогового мониторинга, а также дано поручение о проработке возможности осуществления налогового контроля в отношении компаний с государственным участием.

С 2020 года в систему налогового органа вступила компания РусГидро, а ПАО «Красноярскэнергосбыт» стало первым из подконтрольных обществ Группы РусГидро, также получившим допуск к системе.

 

Автор: Наталья Кобец
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