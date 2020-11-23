Выдача кредитных карт в Красноярском крае продолжает падать

Национальное бюро кредитных историй опубликовало данные по количеству выданных в октябре кредиток. Красноярский край лидирует по Сибири, но отстает от себя прошлогоднего.

В октябре 2020 года в Красноярском крае количество выданных кредитных карт сократилось на 22,9% по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года и составило 14 495, сообщает НБКИ.

По этому показателю регион находится на девятом месте в России и первом в Сибири. У ближайших соседей по рейтингу — Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей — выдача составила соответственно 19 075, 17 713 и 16 379, сократившись к октябрю 2019-го на 23,3%, 21% и 28,2%.

В целом по стране было в отчетном периоде выдано 0,72 млн кредиток, что на 27,6% меньше, чем годом ранее.

Примечательно, что в апреле 2020 года выдача новых кредитных карт по сравнению с предыдущим месяцем сократилась сразу на 63,5%. В последующие же месяцы этот сегмент розничного кредитования восстанавливался достаточно умеренными темпами. Вплоть до октября, когда оно снизилось по отношению к предыдущему месяцу на 6%.