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Выдача кредитных карт в Красноярском крае продолжает падать

Выдача кредитных карт в Красноярском крае продолжает падать
Иллюстрация: pixabay.com

Национальное бюро кредитных историй опубликовало данные по количеству выданных в октябре кредиток. Красноярский край лидирует по Сибири, но отстает от себя прошлогоднего.

#НОВОСТИ
В октябре 2020 года в Красноярском крае количество выданных кредитных карт сократилось на 22,9% по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года и составило 14 495, сообщает НБКИ.
 
По этому показателю регион находится на девятом месте в России и первом в Сибири. У ближайших соседей по рейтингу — Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей — выдача составила соответственно 19 075, 17 713 и 16 379, сократившись к октябрю 2019-го на 23,3%, 21% и 28,2%.
 
В целом по стране было в отчетном периоде выдано 0,72 млн кредиток, что на 27,6% меньше, чем годом ранее.
Примечательно, что в апреле 2020 года выдача новых кредитных карт по сравнению с предыдущим месяцем сократилась сразу на 63,5%. В последующие же месяцы этот сегмент розничного кредитования восстанавливался достаточно умеренными темпами. Вплоть до октября, когда оно снизилось по отношению к предыдущему месяцу на 6%.
Выдача кредитных карт в Красноярском крае продолжает падать 1
Это свидетельствует о том, что банки придерживаются консервативной кредитной политики, предоставляя кредитные карты, прежде всего, тем заемщикам, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне. В то же время, существенная часть граждан не торопится возвращаться к „докарантинному“ уровню кредитной активности, отказываясь от дополнительного увеличения текущей долговой нагрузки», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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