Сергей Терских: «Революция в мире Linux произошла в Красноярске»

Красноярский стартап разорвал шаблоны относительно сложности внедрения и управления Linux и решил проблему по импортозамещению операционной системы для российских корпораций.

Автоматизация и цифровизация — формула эффективности любых бизнес-процессов. Особенно это важно сегодня, когда даже крупные компании начинают считать затраты и «резать косты», не говоря уже о государственных структурах, которым следует рачительно относиться к каждому потраченному бюджетному рублю, не снижая при этом планку качества.

Возможно ли, к примеру, глобально снизить расходы на приобретение и содержание компьютерной инфраструктуры и при этом повысить ее функциональные качества? Во многом ответом на этот запрос бизнеса и госсектора является разработка красноярской компании «Айти-Юниверс». Эксперты «Сколково», отметившие проект на стартап-туре Open Innovations, засвидетельствовали: программное решение красноярских разработчиков по многим параметрам не имеет мировых аналогов. Если кратко, то операционная система «Атлант», созданная на базе Linux, позволяет управлять территориально распределенными сетями ПК и настраивается под индивидуальные потребности заказчиков — как госструктур, так и представителей крупного и среднего бизнеса. За подробностями «ДК» обратился к СЕО проекта, директору «Айти-Юниверс» Сергею Терских.

Справка «Айти-Юниверс» входит в группу компаний APPLITE , которая занимается разработкой программного обеспечения и решений на его основе. В 2019 году ОС «Атлант» получила свидетельство о госрегистрации № 2019618746, а летом 2020 года прошла регистрацию в реестре Минкомсвязи и была включена в федеральный реестр отечественного ПО.

Сразу к делу. Насколько можно сократить затраты компании на компьютерную инфраструктуру с помощью «Атланта»?

— В случае крупных компаний, имеющих выделенные серверы, сокращение расходов может составить до 90 %. Сумма складывается из снижения стоимости серверных платформ, стоимости оборудования рабочих мест обязательным сегодня офисным пакетом. Кроме того, снижается стоимость администрирования. Ситуация на рынке такова, что подавляющее большинство сисадминов работают с системами под управлением Windows, а специалисты по Linux в дефиците, и услуги их дорого обходятся. Мы предусмотрели этот момент и разработали графический интерфейс, удобный и понятный любому администратору, не имевшему до этого опыта работы с линукс-совместимыми системами.

Приведете для наглядности кейс: «было — стало»?

— Один из успешных кейсов «Айти-Юниверс» — внедрение ОС «Атлант» крупной краевой сетью супермаркетов. Проблема заказчика состояла в эволюционном развитии сети магазинов, и большая часть установленных машин работала на разных линуксах. Например, в 2001 году был открыт новый магазин, установлены компьютеры и кассовые машины с проприетарным ПО, изготовленным собственным отделом разработки. Через год открылся другой, там программное обеспечение уже другое, более свежее, с новыми функциями. И так продолжалось год за годом. Обслуживание и обновление этой пестрой «фауны» линукс-совместимых систем разных поколений и генераций представляло определенные сложности и имело емкую трудозатратность. Требовались регулярные выезды специалистов на места, а торговых точек в сети более 300. Кроме того, в случае сбоя обновления компьютер терял работоспособность. В итоге — потеря информации, время на восстановление, человеко-часы. Неоднократные попытки привести ПО к общему знаменателю приводили, мягко сказать, к неудовлетворительным результатам.

Миграция на ОС «Атлант» дала возможность обслуживать все рабочие места во всей сети покрытия практически из одного офиса. Неудачные обновления, которые стали совсем редким исключением, теперь можно легко отменять, сохраняя работоспособность компьютера, а также появилась возможность удаленно устанавливать новые или удалять ненужные программы, производить настройки — и все это, что очень важно в условиях непрерывных процессов, не останавливая работу линейного персонала.

В итоге удалось значительно сократить расходы на ИТ-персонал. Также сократились расходы на покупку ОС и ПО в 3,5 раза

Есть еще проблема обучения персонала при внедрении нового ПО…

— Интуитивно понятный интерфейс ОС «Атлант» сводит проблему переобучения технического персонала практически к нулю. Кроме того, уникальная компоновка ОС «Атлант» снижает до минимума опасности заражения «вымогателями» и другими типами вирусов: по нашим опросам, с такой проблемой сталкивалось большинство предприятий. Особенно эффективно внедрение «Атланта» в крупных организациях, имеющих парк АРМ (автоматизированных рабочих мест) более 100 компьютеров — это достигается за счет реорганизации состава ИТ-специалистов, оптимизации командировочных расходов, роста эффективности труда.

Безусловно, переход на новую операционную систему в организации с отлаженными процессами — вопрос не простой, требует не только технических знаний, но и творческого подхода. У нас нет цели продать клиенту красивую упаковку и потом бросить на произвол судьбы. Прежде чем начать процесс миграции, мы проводим аудит. Досконально изучаем все процессы, задействованные в работе с АРМ, совместимость оборудования и программного обеспечения. И только после этого называем реальные сроки и обозначаем полностью прозрачную экономику мероприятия — начиная с установки и настройки ПО и заканчивая дальнейшим техническим сопровождением.

Давайте поговорим о том, как «Атлант» сможет экономить бюджетные средства, тем более что правительство России взяло курс на импортозамещение офисного программного и серверного обеспечения.

Справка Курс на импортозамещение офисного и программного серверного обеспечения закреплен в Постановлении правительства РФ от 16 ноября 2015 года № 1236 и в распоряжении от 26.07.2016 № 1588-р.

— Сначала необходимо попасть в реестр Минкомсвязи, тогда продукт приобретает статус официального импортозамещающего продукта. Дальше он может быть рекомендован региональным профильным министерством или департаментом для госзакупок.

Вы уже в реестре. Однако там десяток и других ОС на базе Linux. Почему условному министерству или госкомпании стоит выбрать именно «Атлант»?

— Обычно рачительный хозяин, прежде чем пойти в магазин, проводит мониторинг того, что предлагает рынок, какие характеристики у продуктов, плюсы и минусы их эксплуатации. Определяется с бюджетом, который ограничивает «хотелки». Ситуация на рынке программного обеспечения сегодня сложилась такая, что некоторые компании в течение последних 2–3 лет активно пиарят свой продукт по стране — по сути, пустой Linux в красивой упаковке, который по факту собой ничего уникального не представляет. Огромный бюджет на маркетинг и минимальная функциональность. Такая бизнес-стратегия имеет право на существование — сначала заполонить своим продуктом все возможные ниши, а развитием функционала и удобством пользования заняться потом.

У нас нет миллиардов, чтобы вливать в маркетинг, поэтому мы начали с разработки уникального решения, которого нет на рынке. Представьте, что вы глава какого-либо министерства, у вас стоит задача заменить операционные системы и программное обеспечение. Вы вызываете к себе ИТ-директора, и ставите ему задачу найти решение. Этот ИТ-директор идет и подбирает что-то, с чем ему предстоит активно взаимодействовать несколько последующих лет. Начнет он с изучения различных раскрученных брендов, у которых на сайтах красуются красивые логотипы. Сделав такую покупку, вопрос импортозамещения можно закрыть, но как жить с этим дальше, не совсем понятно. Скорее всего, наше условное министерство имеет подразделения, разбросанные по всему региону. Количество компьютеров в сети, к примеру, около 3 тыс. Так вот, не имея «пульта управления» — а на Linux сегодня никто кроме нас подобного решения предложить не может, — придется ездить с флешкой, руками заливать новый софт, делать обновления или замены. По-другому, Linux сейчас дышит тяжело. В Windows есть программа System Center Configuration Manager, которая позволяет решать подобные вещи на ура, но она стоит отдельных и немаленьких денег. Те, у кого она есть, получают высокую скорость в части развертывания и удаления софта. А в мире Linux подобный сервис предлагаем только мы. Linux изначально создавался как серверная система, поэтому там был этот огромный пробел, а мы смогли его нащупать и закрыть.

Второй момент. Вы как лицо, принимающее решение, четко понимаете, что перейти на продукт — это половина дела. С ним потом надо работать. Windows и Linux — две кардинально разные технологии. Два разных мира. Пропасть между ними гораздо глубже, чем между Apple IOS и Android. Кроме того, Linux сложнее в технологическом понимании: инструменты администрирования в основном представлены командной строкой. Поэтому мы спланировали и создали графический интуитивно понятный интерфейс, который позволяет сисадмину, который провел всю свою сознательную жизнь «на винде». Неплохо, конечно, почитать документацию, но в целом «пульт управления» у него в руках сразу. Представьте себе, что на рынке сисадминов 90–95 % — это те, кто работал большую часть времени под Windows. Поскольку линукс-подобные системы — единственная альтернатива перехода на импортозамещающие продукты, то мы уже наблюдаем очередь за админами-«линуксоидами» на три года вперед. Но любой сисадмин, даже «виндовый» — это уже по определению человек с развитым интеллектом, и он разберется с Linux, но вопрос: насколько качественно, и главное, насколько быстро? Переводя вверенное вам ведомство на Linux, необходимо обеспечить его бесперебойную работу. А если ваши эксперты разбираются с этим на «горячую», это попахивает грядущими проблемами. Наша «система управления» решает эту проблему превентивно.

Это касается и удаленных районов, где линейных сетей связи нет, как, например, в Хатанге: Интернет там только спутниковый, медленный и дорогой. В интерфейсе «единого пульта управления» предусмотрена такая опция, как заливка софта и обновлений по времени. К примеру, стоимость тарифа предусматривает, что с полуночи до четырех часов утра стоимость трафика минимальная. Кроме того, каналы связи в этот момент нагружены минимально, что обеспечивает более высокую скорость канала.

Давайте снова считать, но уже государственные деньги.

— Давайте. При расчете средней цены рабочего места в организации нужно учитывать несколько позиций. Первое — цена ОС. Второе — офисный пакет: в подавляющем большинстве случаев он должен быть. Третье — обновления. Без апгрейда безопасности системы офисная сеть будет подвержена атакам хакеров. Плюс лицензия для сервера. «Атлант» — система модульная и может быть сконфигурирована для сервера по цене обычного компьютера. Это очень хорошая новость. В среднем каждое АРМ под управлением ОС «Атлант» обойдется организации в 5–9 раз дешевле, чем под управлением Windows.

Если суммировать расходы, которые несут на IT государственные структуры и корпорации в масштабе страны, экономия в течение нескольких лет может составить гигантские суммы: многие и многие сотни миллиардов рублей. Это деньги, которые могут быть использованы для инвестиций внутри России, а не на проплаты иностранным компаниям.

Распространено мнение, что установка Linux и открытого программного обеспечения в итоге обходится дороже апробированных решений от Microsoft. Но «Атлант» ломает эти шаблоны за счет перечисленных выше особенностей.

Оказывает ли государство какую-либо поддержку?

Оказывает. Существуют различные инструменты получения поддержки. Мы активно и плодотворно сотрудничаем с АО АРБМКК, которое уже в этом году взяло на себя ряд задач по содействию нашему развитию.