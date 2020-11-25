Ростехнадзор приостановил работу складов ГСМ в двух «Аэропортах Красноярья»

Речь идет об аэропортах «Туруханск» и «Подкаменная Тунгуска». В них Енисейское управление Ростехнадзора приостановило на 90 дней эксплуатацию складов горюче-смазочных материалов.

Как сообщает «Интерфакс», в ходе внеплановой проверки объектов было выявлено более 100 нарушений промышленной безопасности, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан. В частности, неверно проведена идентификация опасных производственных объектов, проведена неверно, резервуары для хранения дизтоплива не оснащены системой автоматического пожаротушения и плавающими устройствами для верхнего забора топлива, а состояние устройства обвалования расходного резервуарного парка не позволяет удержать объём нефтепродукта при разрушении наибольшего резервуара.

В отношении ФКП «Аэропорты Красноярья» возбуждено дело об административном правонарушении (ч. 1, ч. 3 ст. 9.1. КоАП РФ), и назначено наказание в виде приостановления эксплуатации опасных производственных объектов сроком на 90 суток.

Отметим, что проверки предприятий, работающих в арктической зоне, проводятся по поручению президента РФ Владимира Путина. С июля 2020 года по февраль 2021 Ростехнадзор и Росприроднадзор должны проверить 426 компаний.

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья» создано в апреле 2012 года, управляет двенадцатью аэропортами: Черемшанка (Красноярск), Диксон, Тура, Байкит, Ванавара, Хатанга, Енисейск, Бор (Подкаменная Тунгуска), Кодинск, Мотыгино, Северо-Енисейск и Туруханск.