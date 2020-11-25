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Красноярский край обещают газифицировать к 2025-2027 году

Красноярский край обещают газифицировать к 2025-2027 году
Иллюстрация: kremlin.ru

Такой срок реализациипроекта назвал губернатор Красноярского края Александр Усс на совещании в Совете Федерации. Правда, с оговоркой: при хорошем сценарии.

#НОВОСТИ
Актуализацию схемы газификации Красноярского края планируют завершить в первом квартале 2021 года. Об этом стало известно на совещании в Совете Федерации, посвященном развитию газоснабжения регионов РФ, в котором принимал участие губернатор края Александр Усс.
 
Этот процесс «Газпром промгаз» (проектный институт «Газпрома») начал в мае 2020 года, после поручения президента РФ, приступить к предынвестиционной фазе строительства газопровода «Сила Сибири-2», от которого и планируется запитать регион.
 
По предварительной трассировке, газопровод будет строиться через всю территорию Красноярского края с запада на восток и пройдет в 50 километрах севернее Красноярска, в Сухобузимском районе. Предполагается, что в зоне действия газовой магистрали будут находиться 11 городов и 16 муниципальных районов края с общей численностью населения более 2 млн человек.
Если все пойдет по хорошему сценарию, то перспективы газификации — 2025 — 2027 годы», — заявил Александр Усс, правда, не уточнив, что такое «хороший сценарий».
Напомним, что изначально газопровод «Сила Сибири-2» должен был идти непосредственно в Китай, пересекая границу у Казахстана. Однако позже он изменил направление и теперь его проведут через Монголию, пересекать границу с которой он будет недалеко от Байкала. Чуть раньше в него вольется первая «Сила Сибири».
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