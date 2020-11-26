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ГСК «Арбан»: мы делаем настоящее дело

ГСК «Арбан»: мы делаем настоящее дело
Иллюстрация: Арбан

Представление о жилье как о «квадратных метрах» должно навсегда уйти в прошлое, считают в ГСК «Арбан». В XXI веке людям важен Дом с большой буквы — даже если он находится в центре шумного мегаполиса.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Дом — это не метраж, не количество бетона и кирпича и не цена за «квадрат». Дом — это место, где человеку тепло и уютно, где он хочет жить, развиваться, растить детей и строить планы на будущее.
 
Значит, мы должны строить дома так, как это нужно людям, с любовью и уважением к ним и к городу, где мы живем. Такой подход мы называем «все по-настоящему», — говорит директор по продажам и маркетингу ГСК «Арбан» Ирина Одинец.
 
«Строить так, как нужно» в компании расшифровывают следующим образом. Во-первых, предугадывать желания потребителя: будущий новосел узнает и видит в предложениях от «Арбан» то, что хотел бы видеть в своем доме. Во-вторых, строить удобно и рационально: предлагать продуманные и функциональные планировки для максимально комфортной жизни так, чтобы не захотелось ничего переделывать. В-третьих, находиться в постоянном диалоге с клиентом и вести с ним «игру на опережение»: когда в голове покупателя мысль еще не зародилась, а архитекторы и строители ее уже прочли и сформулировали.
 
Конечно, такой подход к клиентам можно реализовать только в том случае, когда вся компания — это большая семья единомышленников, разделяющих эту философию. Нашей командой я горжусь: это люди, которые по-настоящему любят свое дело — от архитекторов до инженеров на стройке. Мы присматриваем специалистов уже с институтской скамьи и заботливо растим их в понимании, что строитель — это не менеджер, складывающий коробки с окнами из готовых решений и бетонных блоков. Современный настоящий строитель — это архитектор, инженер, немного психолог и, может быть, даже художник и поэт. Уверена, что именно поэтому мы можем предлагать клиентам уникальные решения — потому что мы предлагаем то, что по-настоящему любим сами, — считает Ирина Одинец.
 
В ГСК «Арбан» убедились: если хочешь сделать по-настоящему хорошо, сделай это сам. Поэтому в большую семью группы компаний добавилось несколько новых подразделений, которые и воплощают желание покупателей жить в красивых, уютных и комфортных кирпичных домах. Так, собственное «зеленое» подразделение занимается разработкой ландшафтных решений. Надо сказать, их высоко ценят ведущие специалисты отрасли. Например, авторский надзор над созданием природной зоны в микрорайоне Scandis ведет один из лучших ландшафтных архитекторов России, преподаватель МГТУ им. Баумана, соавтор парка «Зарядье» Игорь Сафиуллин. Решение о совместной работе над проектом он принял, увидев, как ГСК «Арбан» благоустроила территорию своих жилых комплексов, органично вписав ландшафтные идеи в природные возможности места.
 
Мы не сажаем розарии, не пытаемся создать иллюзию «природности», мы развиваем сибирский ландшафт, подчеркиваем его красоту и ценность, — поясняет Ирина Одинец.
 
Чтобы в полном объеме реализовать свои представления о том, какими должны быть настоящие дворовые пространства, в ГСК «Арбан» создали подразделение по производству малых архитектурных форм и конструкций из дерева, которые будут заполнять дворы. Для каждого жилого комплекса их набор будет уникальным — никакого тиражирования и типовых фигур.
 
Разработкой планировочных решений занимается отдельная команда специалистов, именно они придумывают то, чего в Красноярске еще не было: лондри, эркеры, квартиры с высотой потолков 5,8 м, почти шестиметровые витражи, настоящее озеро во дворе, уникальный скалодром…
 
Все, что мы делаем, — настоящее, какую бы часть бизнеса компании мы ни рассматривали. Мы делаем настоящий, классический керамический кирпич на настоящем кирпичном заводе, складываем из него настоящие Дома — в истинном понимании дома как места, куда хочется возвращаться. Высокие потолки — да, почти метровые стены — да, свободные от машин дворы — да, окна в пол — тоже да, все это у нас есть. Но технология строительства для нас не цель, а инструмент, помогающий сделать главное — вдохнуть в дом душу. Вот это настоящий результат нашей работы, — резюмирует Ирина Одинец.
 
 
 
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