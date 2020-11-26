Развитие российской Арктики обсудили онлайн

Форум Арктики и Антарктики в этом году проходит в новом формате. Он посвящен посвящен Арктике как территории устойчивого развития и 200-летию открытий в Антарктиде.

Участниками форума стали Минприроды, Минвостокразвития, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов, посол по делам Арктики, председатель Комитета старших должностных лиц Эйнар Гуннарссон, а также посолы скандинавских стран и Канады, главы восьми регионов России, а также представители промышленных компаний, развивающих производства в Арктической зоне России. Они обсудили реализацию государственных и федеральных целевых программ по развитию арктических регионов в свете новой стратегии развития северных территорий до 2035 года. Отметим, в ближайшие три года – с 2021 по 2023 – Россия будет председателем Арктического совета, и на форуме были представлены основные направления программы председательства.

Летом 2020 года в России начала работу система преференций для инвесторов в Арктическую зону, благодаря чему этот регион может стать крупнейшей в России и мире территорией экономического развития (ее площадь - 5 млн кв. км). При этом стратегия развития Арктики предполагает не только освоение ее ресурсного и промышленного потенциала, но и туристические возможности. Красноярский край обладает значительной арктической территорией, и для региона привлечение инвесторов – одна из ключевых задач развития.Отметим, что крупнейшая промышленная компания в Арктической зоне – это «Норникель», основные ее подразделения расположены на Таймыре и на Кольском полуострове. Поэтому одним из ключевых докладов на пленарном заседании форума наряду с выступлениями представителей федеральных министерств стал доклад вице-президента «Норникеля» Андрея Грачева.

Внимание не только производству

Он отметил, что компания реализует долгосрочную инвестиционную программу глубокой модернизации и развития производства, до 2030 года в эти цели будет вложено более двух триллионов рублей. Однако в фокусе внимания находится не только производство, но и люди: за Полярным кругом постоянно живут и работают более 60 тысяч сотрудников «Норникеля», а вместе с семьями это более 200 тысяч человек. Поэтому важно сделать все возможное, чтобы, несмотря на невероятно тяжелые условия, связанные с суровым климатом и сложным производством, люди чувствовали себя комфортно.

Грачев напомнил о том, что в последние 10 лет компания направила 25 млрд рублей в развитие социальной сферы и коммунальной инфраструктуры Норильского промышленного района. Речь идет не только о строительстве детских садов и спортивных комплексов, но и прокладка 1000 км оптоволоконного кабеля, чтобы обеспечить норильчан доступным интернетом, а также реконструкция аэропорта «Норильск», софинансирование программы переселения на материк и другие направления поддержки жителей и малого бизнеса.

В сентябре 2020 года компания подписала Соглашение о сотрудничестве с основными ассоциациями коренных малочисленных народов Севера, в течение пяти лет на мероприятия по поддержке традиционного образа жизни и развитию экономической базы КМС будет направлено 2 млрд рублей.

Андрей Грачев напомнил и о глобальной экологической программе компании – «серном проекте», который в течение ближайших пяти лет позволит снизить выбросы диоксида серы не менее чем на 85%. Затраты на реализацию этого проекта оцениваются в 250 млрд рублей.

Мы подошли к новому этапу развития города Норильска, - отметил Андрей Грачев. - Создание комфортной среды требует совместных усилий с государством».

Так, администрация Норильска совместно с компанией подготовила программу реновации, которая потребует вложения порядка 85 млрд рублей до 2035 года. При этом «Норникель» готов взять на себя софинансирование 50% необходимой суммы. Также готовится новое четырехстороннее соглашение о социально-экономическом развитии города Норильска. Предусмотренные в нем мероприятия компания оценивает в 65 млрд рублей.

Кроме того, «Норникель» планирует создать заполярный курорт рядом с озером Мелкое в 40 км от Норильска, в 80 км от аэропорта и в 130 км от порта Дудинка. Территория проекта – уникальный парк, в котором компактно на доступном расстоянии собраны нетронутые природные богатства Заполярья – чистейшие озера, водопады, реки, богатая флора и фауна, горы, скалы, ущелья и каньоны. Объем частных инвестиций на реализацию проекта составит около 15 млрд руб.

Формат реализации таких комплексных планов может быть взят в качестве хорошего примера точечного развития территорий в Арктической зоне с участием бизнеса», - подчеркнул Андрей Грачев.

Государство – полноценный партнер развития

Однако без участия государства эффективное развитие арктических территорий невозможно, считает вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков. Она может выражаться, в частности, в поддержке инвестиционных проектов с помощью налоговых инструментов. По мнению Пристанскова, на данный момент утвержденные законодательно меры благоприятны лишь для небольшого количества инвесторов. Концепция новых налоговых льгот для резидентов Арктической зоны, предложенная в апреле 2019, предусматривала крайне широкий спектр мер, включая освобождение от налога на прибыль, НДПИ и налога на имущество на 10-15 лет, пониженную ставку страховых взносов на тот же срок. В ходе работы над законопроектом из него по сути были полностью исключены налоговые льготы для организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых. При этом ряд льгот для нефтегазовых компаний был сохранен.

Таким образом, вместо мощного инструмента стимулирования инвестиционной активности в Арктической зоне получили точечные решения для новых месторождений и для нефтегазовых проектов, а также для фактически отсутствующего в Арктической зоне малого бизнеса», - отметил Дмитрий Пристансков.

Он подчеркнул, что инвестиционные проекты в горнодобывающей отрасли России, как правило, реализуются в сложных географических и климатических условиях, требуют комплексных решений по созданию инфраструктуры. И налоговая нагрузка имеет значительное влияние на параметры их реализации. Поэтому для горно-металлургических компаний особенно важны понятные, прозрачные и долгосрочные правила игры. «Норникель» предлагает профильным ведомствам вернуться к этому вопросу и внести поправки в закон о защите инвестиций. Это позволит компаниям проводить более эффективную и главное - долгосрочную социальную политику, создавая благоприятные условия жизни и работы в Арктике.