Сергей Скляров: Готовы поддерживать бизнес и на второй волне коронавируса

Помимо негативных эффектов первая волна пандемии коронавируса принесла и позитивные. Например, банки сумели настроить и «обкатать» новые продукты и подходы к взаимодействию с бизнесом.

С одной стороны, это позволило им удержаться в восходящем тренде, а с другой — поддержало предпринимателей, уверен директор красноярского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка Сергей Скляров.

Апрель 2020 года и последовавшие события заставили банки пересмотреть подходы к работе с клиентами из сегмента малого и среднего бизнеса. Как меняются стратегии банков в ситуации второй волны? Готовятся ли они вводить новые инструменты и продукты?

— Можно сказать, что для банковского сектора начало пандемии стало в некотором роде упражнением на скорость реагирования и умение играть на опережение. Мы все очень хорошо усвоили этот урок и отточили мастерство (а кто-то и просто научился) в этом вопросе. Так что, полагаю, наши действия в текущей ситуации ничем не будут отличаться от тех, что совершались весной-летом этого года.

В продуктовой линейке банков всегда были, есть и будут продукты, направленные на поддержку наших клиентов в непростой ситуации. Это не зависит от эпидемиологической обстановки — просто сейчас они гораздо актуальнее для предпринимателей, а значит, и спрос выше.

Новая формация просто необходима. Мы стали ближе. Банки стараются максимально поддерживать бизнес и идти навстречу. Если клиенты открыто с нами сотрудничают, то мы всегда найдем общий язык и сделаем все от нас зависящее для облегчения ведения бизнеса в этот непростой период.

Сегодня банки действительно максимально внимательны и чутки к запросам клиентов — с этим сложно спорить. А клиенты научились видеть в банках партнера, а не оппонента, как было еще несколько лет назад?

— По большей части да. И, честно говоря, это было ожидаемо и прогнозируемо, поскольку банки многое сделали для этого.

Тема взаимоотношений банка с клиентом сегодня вообще особенно актуальна, так как его удовлетворенность и построение долгосрочных отношений — одна из основных банковских задач. Ведь бизнесу необходимо не просто найти поставщика банковских продуктов (их много на рынке), а того, кто обеспечит комфортное обслуживание, оперативность, удобное расположение офиса, да и просто человеческое отношение — все это мы стараемся давать нашим клиентам.

В этом плане благодаря тому, что АТБ является крупным мультирегиональным банком и работает на одной территории с предпринимателями, мы прекрасно понимаем, как устроен их бизнес, его сезонность и прочее. Включенность в пульс жизни бизнеса позволяет нам быть максимально востребованными и выстраивать взаимовыгодные отношения с клиентами.

Вы недавно в Красноярске, а до этого развивали розничный бизнес АТБ в других городах. Как вам видится: в чем отличие банковских рынков городов и регионов?

— Вообще, я в АТБ работаю с 2006 года. Начинал с должности кредитного эксперта, занимался разработкой продуктов для розницы, потом развивал VIP-направление, в 2015-м перешел на позицию управляющего директора по рознице. В этом плане могу сказать, что основное отличие Красноярска от Благовещенска — это масштаб. В Амурской области, безусловно, тоже есть большие проекты государственного масштаба: космодром, ГПЗ, тот же мост в Китай через Амур и так далее. Но в Красноярском крае все объемнее. И речь не о географии, а собственно о бизнесе: много крупных торговых центров, федеральных сетей, федеральных проектов — чего только стоит одна «Енисейская Сибирь»!

Аналогичная ситуация в банковском секторе. Вроде бы тот же продуктовый набор, конкуренция, те же потребности у клиентов и абсолютно те же желания банков быть максимально полезными для бизнеса. Вот только масштаб вытекающих из этого задач куда больше. В том числе и во всем, что касается поддержки бизнеса в пандемию.

Насколько банки готовы продолжать работать в этом направлении? То есть хватит ли им самим запаса прочности, или, иными словами, ликвидности?

— Справедливый вопрос. Особенно учитывая то, что в условиях экономических кризисов вероятность дефицита текущей ликвидности увеличивается. Но в 2020 году, даже несмотря на серьезный спад деловой активности, история отличается от аналогичных периодов. Причина — накопленный профицит ликвидности банковской системы в целом и отдельных банков в частности. Не возьмусь говорить за всех игроков рынка, но АТБ в числе тех банков, которые с точки зрения ликвидности сложностей не ощутил. Ее уровень у нас достаточно высок, что позволяет проходить пандемию, не сбавляя обороты в кредитном направлении.

Насколько сказалась на вашей деятельности турбулентность текущего года? Сильно ли пришлось корректировать планы?

— Благодаря доверию наших клиентов, правильно расставленным приоритетам и тем мерам, которые были предприняты, мы достаточно уверенно проходим этот период.

К примеру, по итогам девяти месяцев 2020 года мы вполне выполняем сформированный в его начале план. В итоге АТБ вернулся в ТОП-50 российских банков по активам. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги банка и изменило прогноз по ним на «стабильный», а АКРА (аналитическое кредитное рейтинговое агентство) повысило Азиатско-Тихоокеанскому банку кредитный рейтинг по национальной шкале на две ступени — до уровня ВВB (RU), сохранив прогноз «развивающийся».

Конечно, это не отменяет того факта, что мы столкнулись с теми же сложностями, что и весь банковский сектор, но благодаря нашей реакции и правильным своевременным решениям к концу года мы подходим без серьезных потерь.

И все же, чего сейчас, во вторую волну, ждать бизнесу от банков? К чему готовиться?

— Как и во время первой волны — к большому количеству удаленных коммуникаций. Правда, теперь они, скорее всего, будут ощутимо глубже и лучше выстроены.

Ну и, конечно, к тому, что банки продолжат уделять большое внимание качеству своей клиентуры. Особенно в части кредитования. Предпринимателям необходимо быть максимально открытыми — это единственно верный путь к взаимовыгодному сотрудничеству. А здесь нужно терпение и то самое партнерское отношение друг к другу, о котором мы говорили вначале.

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