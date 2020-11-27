Высший пилотаж при регистрации товарного знака

Регистрация товарного знака для большинства бизнесменов — это долгий, сложный, а иногда и мучительный процесс, требующий терпения и крепких нервов. Но не для клиентов компании «Ярпатентъ».

В данном случае регистрация товарного знака превращается в увлекательное путешествие в мир профессионализма, четкой и слаженной работы всей команды и пропуск на другой уровень безопасности интеллектуальной собственности. Это высший пилотаж!

Жизнь российского бизнеса и без того сложна и полна страхов. Нестабильность собственного бренда не принято считать главным из них. Особенно если учесть, сколько сложностей сулит защита этого самого бренда. Возможно, именно поэтому важность государственной регистрации интеллектуальной собственности в нашей стране стали признавать относительно недавно. Официально зарегистрированный товарный знак — это синоним стабильности и надежности компании, предмет гордости и, конечно, конкурентное преимущество.

Идем до конца. Победного

Информация о том, что патентный поверенный — это скучный и строгий дядя-юрист, безнадежно устарела. Сейчас это энергичный и профессиональный патентный лайфхакер, способный значительно упростить процесс регистрации и показать значимость как самого свидетельства, так и события его получения.

В современном бизнес-сообществе необходимость государственного патентования интеллектуальной собственности уже неоспорима. Оно дает множество преимуществ — от возможности регистрации франшизы и выдачи лицензий до чувства защищенности и законченности бизнес-идеи. Но и сам процесс регистрации товарного знака имеет большое значение, так же, как уровень сервиса компании, оказывающей патентные услуги. Наша высокая планка, стандарты, которых мы придерживаемся, и коммуникативные наработки — это прежде всего репутация и опыт, это твердыня, за которую нас и выбирают клиенты. Это отражено и в логотипе нашей компании фразой «Твердость идеи», — рассказывает основатель компании «Ярпатентъ» Яна Дойна.

Есть в арсенале компании приемы, позволяющие сократить сроки регистрации товарного знака. Напомним, совсем недавно они составляли от года до 2,5 лет. Сейчас Роспатент рассматривает заявки намного оперативнее. Но как и прежде, многое зависит от работы патентных поверенных. Буквально пару месяцев назад благодаря слаженной работе команды «Ярпатента» клиент получил решение о регистрации товарного знака спустя всего 3,5 месяца после подачи заявки.

Еще один лайфхак — если предприниматель решит самостоятельно подать заявку в Роспатент, то должен быть готов к гос-пошлине в полном объеме. Если же заявка подается через компанию «Ярпатентъ», то экономия порядка 30 %.

Мы всегда доводим дело до конца. Если приходит отказ от Роспатента, а клиент считает, что мы не справились с задачей, продолжаем бороться и достигать цели. Чем сложней, тем интересней. Регистрация сложных или отказных товарных знаков — наша специфика, — подчеркивает Яна Дойна.

Забота и вау-эффект патентования

Дизайнерские подушки в кресле для ожидания, табличка с благодарностью клиентам на входе, идеально поданный кофе, стильный, брендированный дресс-код сотрудников — профессиональный перфекционизм в каждой детали. С этих приятных визуальных мелочей начинается путь каждого бизнесмена, обратившегося в «Ярпатентъ».

Патентный поверенный РФ — это профессионал, но в наше время сервис не менее важен, чем профессионализм. Я перфекционист во всем и щепетильно отношусь ко всему, что касается взаимодействия с клиентами: от мелочей в офисе до всего процесса регистрации товарного знака. Того же требую от своей команды. Фирменная сувенирная продукция: папки, ленточки, рамки, значки, шоколадки — все делается для того, чтобы клиенту было приятно и комфортно с нами работать. Это наша репутация, и мы ей дорожим! — рассказывает бизнес-лидер компании.

Все «приятности» на пути сотрудничества бизнеса и компании «Ярпатентъ» не случайны. Это результат долгой работы и личного отношения к собственному бизнесу его руководителя Яны Дойны, для которой защита брендов не просто работа, а дело жизни, миссия. Возможно, именно поэтому Яна на премии «Человек года — 2019» вошла в тройку лидеров в номинации «Амбассадор бренда».

Сейчас в арсенале «Ярпатента» целый набор методик и приемов, а проще говоря, лайфхаков, для упрощения процесса регистрации интеллектуальной собственности и самой жизни бизнесменов — клиентов и партнеров.

Мы как никто понимаем, насколько знаковым событием в жизни каждой компании является регистрация собственного товарного знака. Стараемся подчеркнуть эту значимость в процессе работы и, конечно, на этапе вручения свидетельства яркими мероприятиями, торжественной атмосферой и соответствующими эмоциями. Получение свидетельства государственного образца — событие, знаменующее новый этап в истории любого бизнеса, который обязательно нужно прочувствовать и отметить с размахом, — делится Яна Дойна.

Свидетельство в рамке, бизнес-издание в подарок, торжество, поздравление всех сотрудников и, конечно, традиционная благодарственная открытка, собственноручно подписанная руководителем «Ярпатента», — этим сотрудничество клиентов с компанией отнюдь не заканчивается. В большинстве случаев отношения перерастают в другую форму, партнерскую, дружескую.

Коммуникативные отношения с клиентами и всем бизнес-сообществом в целом — важнейшая часть нашей работы. Мы стараемся давать максимум. Превращаем сотрудничество в интересный и полезный для бизнеса процесс. Популяризируем регистрацию и защиту бренда, добросовестную конкуренцию. Стараемся, чтобы бизнесмены нашего города и не только взаимодействовали друг с другом, находили общие интересы и взаимовыгодно сотрудничали, — продолжает Яна Дойна.

Для любимых клиентов регулярно проводятся коммуникационные мероприятия, встречи, соревнования, престижные и статусные события. Например, уже 10 лет проходит ежегодный всероссийский конкурс «Товарный знак года», «мамой» которого так же является Яна Дойна. И хотя в этот раз юбилейный, 10-й «Товарный знак года» с членами Роспатента в жюри по понятным причинам не состоялся, конкурс уже стал традиционной и неотъемлемой частью жизни российского бизнеса.

Решимость «Ярпатента» поздравить своих клиентов с получением свидетельства не смогла подорвать даже пандемия с ее запретом на массовые мероприятия. Во время режима самоизоляции Яна лично выезжала к предпринимателям, чтобы вручить свидетельство и подарки. И даже в таких «полевых условиях» все силы прилагались к тому, чтобы подчерк- нуть значимость регистрации товарного знака.

Уже сейчас «Ярпатентъ» объединяет предпринимателей из более чем 165 городов и 11 стран. Клиенты знают, что получат свое свидетельство, пусть пока и по почте, но неизменно в яркой подарочной упаковке.

Две недели назад состоялась торжественная церемония в Москве. Двадцать компаний получили свои свидетельства. В планах — чтобы торжественное вручение стало возможным в каждом городе-миллионнике, куда бы я могла приехать, лично и в торжественной обстановке вручить свидетельство компании, для которой оно зарегистрировано. Пожать руку и передать любовь всего нашего коллектива, — делится планами Яна Дойна.

Судя по энергичности и целеустремленности руководителя, можно не сомнева-ться, что в ближайшем будущем церемония вручения свидетельств государственного образца станет реальностью для бизнесменов по всей России.

Когда такой сложный и скучный процесс превращается для предпринимателя в праздник, в волнующее событие, путь к которому интересен и полезен, а все сложности решаются быстро и профессионально, на ум приходит фраза известного мультипликационного героя: «Был бы у меня такой… патентный поверенный, я бы, может, и не женился!»