Превышение ПДК по пяти загрязняющим веществам зафиксировано в Красноярске

Пробы воздуха выявили в атмосфере превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, сероводороду и взвешенным частицам.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.

В Красноярске с пятницы на трое суток введен режим неблагоприятных метеоусловий. НМУ зафиксированы в седьмой раз с начала 2020 года и второй раз в ноябре 2020 года. В последний раз режим действовал 16…18 ноября.

По данным краевого центра мониторинга, со вчерашнего вечера на телефон горячей линии поступило 27 звонков, передвижная эколаборатория выезжала восемь раз. Отборы проб атмосферного воздуха проводились во всех районах города. Результаты показали превышения концентраций по оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота до 1,5 ПДК. Датчики автоматизированных постов наблюдения территориальной сети показали превышения по сероводороду в микрорайоне Солнечном до 1,9 ПДК, а также в микрорайоне Покровка по взвешенным частицам (до 2,5 мкм) до 1,1 ПДК», — сообщили в пресс-службе.

В дни НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе Красноярска, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей.