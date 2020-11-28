Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 28.11
75,85
90,46
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Суд не стал лишать Анатолия Быкова времени

Суд не стал лишать Анатолия Быкова времени
Иллюстрация: rusplt.ru

Железнодорожный суд Красноярска рассмотрел ходатайство следствия об ограничении предпринимателя Анатолия Быкова и его защитников в сроках ознакомления с материалами уголовного дела.

#НОВОСТИ

По словам Алексея Прохорова, адвоката Быкова, суд не стал ограничивать подзащитного и двух его представителей во времени изучения дела. Однако двум другим защитникам бизнесмена суд все-таки установил срок ознакомления с материалами следствия делом до 7 декабря, посчитав, что они затягивают процесс, — сообщает «Ъ-Сибирь».

В данном случает речь идет о самом первом уголовном деле, расследуемом в отношении предпринимателя — об организации убийства (ст. 102 УК РСФСР) двух красноярских коммерсантов — Александра Наумова и Кирилла Войтенко, которое было совершено в 1994 году. По версии следствия, их устранение было ответным шагом на подрыв автомашины Анатолия Быкова, который они якобы организовали.

В последующем против господина Быкова силовики завели еще целый ряд уголовных дел — о руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ), организации убийства (ст. 105 УК РФ) учредителя местной фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова и покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ) вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского. Последнее дело, которое было возбуждено в отношении Анатолия Быкова — о неуплате налогов (ст. 198 УК РФ) на 77 млн рублей.

Ни с одним обвинением предприниматель не согласился, считая, что все они сфальсифицированы.

Под стражей в красноярском СИЗО Анатолий Быков, который ранее возглавлял совет директоров КрАЗ и неоднократно избирался в региональный парламент, находится с мая 2020 года.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Ресторанная группа 075 group запустила формат онлайн-корпоративовРесторанная группа 075 group запустила формат онлайн-корпоративов
  • Красноярский «Че Почем Бар» вернется на рынок в новом временном форматеКрасноярский «Че Почем Бар» вернется на рынок в новом временном формате
  • Человек года-2020. Номинация «Застройщик года»Человек года-2020. Номинация «Застройщик года»
  • Красноярцы смогут летать по восьми субсидируемым маршрутамКрасноярцы смогут летать по восьми субсидируемым маршрутам
  • «Енисейская Сибирь» с присоединением Иркутской области вырастет вдвое«Енисейская Сибирь» с присоединением Иркутской области вырастет вдвое
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.