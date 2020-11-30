Жанна Дорошенко: Семейная медицина — это ядро клиник «Сантем»

Сеть семейных поликлиник «Сантем» развивает в Красноярске принципиально новый для города формат оказания медицинской помощи — семейных врачей.

На высококонкурентный рынок частной медицины Красноярска сеть семейных поликлиник «Сантем» вышла в 2016 году. Понимание, с одной стороны, узких мест в госсистеме оказания медпомощи, с другой — потребностей пациента подсказало формат работы — фокус был сделан на семейных докторов. Их компетенции позволяют закрывать до 80 % обращений первичного звена. Практика работы доказала эффективность подхода: пациенты получают профессиональную медпомощь, экономя время и средства, а сама клиника не только оказывает платные медуслуги, но и успешно встроена в системы ОМС и ДМС. О нюансах работы и планах по развитию рассказывает создатель и идеолог сети семейных поликлиник «Сантем» Жанна Дорошенко.

Жанна Вячеславовна, чем подход клиник «Сантем» с фокусом на семейных докторов принципиально отличается от того, к чему привыкло большинство пациентов?

— В 2016 году, готовясь к запуску первой клиники, команда «Сантем» поставила перед собой цель вывести на рынок новый формат оказания медицинской помощи населению. Ключевой момент — это не была цель ради цели: опыт работы в государственной системе медуслуг, практика европейских и столичных клиник подсказывали, что деятельность мед-учреждения можно выстроить иначе, и это пойдет на пользу рабочим процессам внутри клиники, но главное — пациентам. Без преувеличения это был вызов — попробовать заполнить пробелы, которые нельзя заполнить, находясь внутри системы, и на примере своего бизнеса показать, как можно эффективно и качественно помогать людям, которые доверяют нам самое главное — свое здоровье. Будучи поликлиникой полного цикла, «Сантем» предлагает широкий спектр медицинских услуг, но наше ядро — это семейная медицина.

Семейный доктор — это формат, при котором один врач ведет всю семью — от новорожденных до бабушек и дедушек, как мы говорим, «от 0 до 100+». Принципиально важно, что семейный доктор — это гораздо больше, чем только терапевт или педиатр. Это врач, который без привлечения узких специалистов проводит осмотр, диагностику и лечение по широкому спектру заболеваний. В течение всей жизни пациент и его семья могут наблюдаться у личного врача и получать помощь по 16 направлениям медицины в рамках одного кабинета. Практика эта общемировая, но пока новая для большинства регионов России.

Главный вопрос — где взять таких специалистов, которые могут и общий осмотр провести, и, к примеру, проверить зрение или снять ЭКГ?

— Вопрос абсолютно справедливый: система профессионального образования таких врачей не готовит. Именно поэтому открытию первой клиники предшествовал запуск университета «Сантем», который в рамках постдипломного образования готовит и выпускает семейных докторов. К слову, «Сантем» сегодня — это не просто сеть поликлиник, а именно медицинское объединение, в которое входит и университет «Сантем», и одноименные семейные клиники.

Основной объем знаний в университете «Сантем» врачи получают самостоятельно — посредством методических материалов и видеолекций. Практические занятия максимально ориентированы на диалог преподавателей и обучающихся и отработку навыков. Первые выпускники университета стажировались в столичных клиниках. Сегодня именно они передают практический опыт новым учащимся.

По завершении обучения все врачи сдают полноценный экзамен. И до этого этапа доходят далеко не все, что объяснимо: не каждый оказывается готов к тому, чтобы расширить свои профессиональные компетенции на плюс 16 специальностей. Семейный доктор закрывает 80 % патологий первичного звена — и только в 20 %, когда речь идет о сложных патологиях, направляет пациента к узкому специалисту. Для докторов это, безусловно, вызов, но тот, кто его принимает и справляется с ним, становится уникальным специалистом — семейным врачом. Практика показывает, что именно такие, жадные до знаний доктора идут дальше, ставя все новые профессиональные планки и достигая их. А способность помочь широкому кругу пациентов, востребованность дают энергию, чтобы двигаться дальше и развиваться в профессии.

Как относительно новый формат семейных докторов восприняли пациенты?

— На старте работы и даже сейчас, когда речь идет о новых пациентах, приходится преодолевать некоторые стереотипы. Но люди очень быстро прочувствовали этот подход. К примеру, если раньше пациент звонил и просил записать его к эндокринологу или дерматологу, то сейчас с той же самой проблемой человек просит записать его к конкретному врачу, его семейному доктору.

Если смотреть глубже, этот подход от и до направлен именно на пациента, удобен ему. Это и экономия времени: вместо того чтобы ходить по многим специалистам, пациент решает все свои вопросы на приеме у одного врача. Это и экономия средств в случаях, когда услуги оказываются на платной основе. Главное же — практика семейных докторов дает значительно более глубокий взгляд на здоровье пациента. К примеру, когда у доктора наблюдается вся семья, врач, понимая особенности анамнеза родителей, может принять превентивные меры, для того чтобы предотвратить развитие наследственных патологий у ребенка.

Как поменялась работа клиник в условиях пандемии?

— Безусловный приоритет — безопасность для здоровья пациентов и врачей. Приняты все возможные меры — от строгого ношения масок до влажной уборки раз в полчаса.

С весны запущены онлайн-консультации, они крайне востребованы, особенно теми, кто находится на карантине или на больничном листе. Такой формат работы, с одной стороны, безопасен для здоровья пациентов и врачей, с другой — позволяет помочь человеку, дав ему врачебные рекомендации. Так как «Сантем» работает в системе ОМС, онлайн-консультации проводятся

с участием врачей краевых учреждений. Увеличилось количество вызовов на дом — помощь оказывают несколько бригад.

Расскажите о работе в системе ОМС. Почему пошли в это направление и с какими сложностями столкнулись?

— Еще на старте для команды медицинского объединения «Сантем» это было одной из основных целей — создать клинику, которая будет работать в системе ОМС. «Сантем» — это первый пилотный проект государственно-частного партнерства. Клиника работает по программе государственных гарантий и является поликлиникой полного цикла почти для 6 тыс. прикрепленного населения Свердловского и Центрального районов Красноярска. Часто говорю, что «Сантем» — это не бизнес, а социальный проект, ведь клиники сети расположены не в центре города, а в новых жилых массивах, где произошел резкий прирост населения и есть большой запрос на медицинскую помощь. Работаем там, где мы нужны.

Сложности, безусловно, есть: ОМС — это многокомпонентная непростая работа, в которой задействовано огромное количество различных структур. Но главное другое — положительный опыт! Его мы получили во многом благодаря тому, что семейный доктор может закрыть большое количество обращений. К примеру, сейчас, когда лор-врачи перегружены, семейный доктор может легко справиться со всей лор-патологией поликлинического звена, не нагружая узких специалистов. Сделать такое в рамках традиционного подхода нельзя.

Сложно ли вам как управленцу руководить такой многокомпонентной и разнонаправленной структурой, как «Сантем»?

— С командой мне повезло — это бриллиант! Без пафоса, абсолютно искренне могу сказать: горжусь каждым из них и созданной нами атмосферой, где каждый подзаряжает другого энергией и желанием сделать лучше, чем было вчера. Медицинский процесс — это не только врачи и администрация. Это и медсестры, и call-центр, и администраторы. Если какое-то звено выпадет или выполнит свою работу не на все 100 %, все начнет рушиться. И тут нет мелочей — важно все, вплоть до того, хорошо ли вымыт пол. Каждый, кто работает в клинике, это прекрасно понимает и полностью отдается делу.

Именно это помогает двигаться вперед, исправлять недочеты и продумывать все до нюансов. К примеру, я плотно общаюсь с коллегами по всей России, бывала во множестве клиник — и везде за бахилами нужно наклоняться. Но ведь это неудобно! Потому у нас диспенсеры для бахил расположены на стене при входе — чтобы взять их, достаточно просто протянуть руку. Для детей изготовили специальные детские бахилы, которые не надо дополнительно завязывать. Регулярно с руководителями клиник проходим «путь пациента» от администратора к доктору, на каждом шагу спрашивая себя, что еще можно сделать, чтобы человеку было удобнее, проще, комфортнее.

Жанна Вячеславовна, как «Сантем» будет развиваться дальше?

— Не останавливаемся на достигнутом — команда жаждет движения! В планах расширение как сети — на данный момент готовятся два новых проекта, так и поля деятельности действующих клиник. Полученный опыт намерены распространить не только в Красноярске, но и за его пределами.

Безусловно, будем и дальше знакомить население Красноярска с форматом семейных докторов. Тем более что практика эта более чем положительная, и ее стоит тиражировать!

Сеть семейных поликлиник «Сантем»

Ярыгинская набережная, 29

Чернышевского, 120

тел. +7 (391) 280-33-03

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