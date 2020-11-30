Человек года-2020. Номинация «Человек года в IT»

В номинации рассматривались только команды с красноярской прoпиской. Второй новый важный критерий отбора — актуальность технологий в новой реальности и примеры практического применения здесь и сейчас.

Игорь Болбат,

руководитель общественного центра по борьбе с фальсификатом

Болбат со товарищи проверяют и контролируют качество питания в школах и детсадах уже пять лет. Три года назад появилась идея создать приложение, которое позволит делать это удаленно: отсканировав уникальный QR-код, можно получить информацию о производителе этих продуктов, сроке годности, стоимости и т. д. Сделали его довольно быстро и начали распространять через платформу Google Play. Болбат со товарищи проверяют и контролируют качество питания в школах и детсадах уже пять лет. Три года назад появилась идея создать приложение, которое позволит делать это удаленно: отсканировав уникальный QR-код, можно получить информацию о производителе этих продуктов, сроке годности, стоимости и т. д. Сделали его довольно быстро и начали распространять через платформу Google Play.

Факт: в этом году в приложение добавили функционал для надзорных органов и родителей. До карантина эта программа была внедрена и работала в пяти школах Красноярска и одном детском саду.

Цифра: с момента запуска приложение было скачано более 500 раз.

Валентин Колесов,

компания WELLAI

Компания WellAi была зарегистрирована в марте 2020 года. Ее основная цель — синтез здравоохранения и технологий для расширения возможностей работы со здоровьем с помощью моделей искусственного интеллекта и блокчейн-баз данных. Компания WellAi была зарегистрирована в марте 2020 года. Ее основная цель — синтез здравоохранения и технологий для расширения возможностей работы со здоровьем с помощью моделей искусственного интеллекта и блокчейн-баз данных.

Основным продуктом компании является платформа WellAi COVID-19, которая представляет собой инструмент для анализа медицинской информации и нахождения взаимосвязанных медицинских концепций — симптомов, болезней, генов и т. д.

Факт: на основании исследований, проведенных в рамках этого проекта, была написана статья «Инструменты и ресурсы поиска на основе искусственного интеллекта в борьбе с COVID-19», опубликованная в журнале Международной федерации клинической химии.

Цифра: для обучения нейросети WellAi использовано 25 млн медицинских исследований и 200 тыс. статей о COVID-19.

Артем Соломников,

IMPRINTA

Компания IMPRINTA начала свою деятельность шесть лет назад с гаражного стартапа. Уже год назад это было предприятие, которое экспортировало свою продукцию — 3D-принтеры — на территории РФ и СНГ. В 2019 году IMPRINTA перенесла производство в Подмосковье. Компания IMPRINTA начала свою деятельность шесть лет назад с гаражного стартапа. Уже год назад это было предприятие, которое экспортировало свою продукцию — 3D-принтеры — на территории РФ и СНГ. В 2019 году IMPRINTA перенесла производство в Подмосковье.

С началом пандемии COVID-19 компания присоединилась к движению «Мейкеры против ковида»: люди, у которых есть 3D-принтеры, печатали на них вспомогательные элементы для средств индивидуальной защиты (держатели для щитков и масок, переходники для фильтров и т. п.), которых в тот момент не хватало.

Факт: недавно IMPRINTA анонсировала новую разработку — 3D-принтер R.O.M.A. для пользователей, которые только приступают к освоению навыков 3D-печати. Также компания готовится к релизу модели Hercules 2020.

Цифра: в период пандемии IMPRINTA задействовала

50 своих принтеров, произведя в общей сложности порядка 2,5 тыс. различных элементов для СИЗ.

Анатолий Фомин,

«ФАБРИКА РЕШЕНИЙ»

Компания «Фабрика Решений» (Solution Factory) появилась на рынке в 2018 году. Специализируется она на запуске и развитии собственных цифровых продуктов в таких сферах, как электронная коммерция, VR-технологии, автоматизация процессов, машинное обучение, финтех и т. д. Компания «Фабрика Решений» (Solution Factory) появилась на рынке в 2018 году. Специализируется она на запуске и развитии собственных цифровых продуктов в таких сферах, как электронная коммерция, VR-технологии, автоматизация процессов, машинное обучение, финтех и т. д.

В 2020 году компания сделала прототип VR-плат-формы Locus, которая позволяет создавать и проводить презентации в формате виртуальной реальности. Состоит она из двух частей — круговой камеры и собственно программы для презентаций.

Факт: сейчас в компании собирают запросы потенциальных пользователей для доработки программной части, чтобы в итоге они сами, без участия представителей «Фабрики», могли создавать презентации.

Цифра: на сегодня «Фабрика решений» выпустила четыре продукта, которые работают в шести странах мира.

Подготовил Евгений Волошинский