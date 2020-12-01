На Красноярской ТЭЦ-1 монтируют еще два электрофильтра

Таким образом, сейчас на станции на разных стадиях монтаж четырех установок воздухоочистки. Первый фильтр на стадии пусконаладки, полностью в работу он войдет в 2021 году после испытаний.

Монтаж второго электрофильтра планируют завершить в феврале. Третий и четвертый – примерно к маю: в среднем на монтаж одного электрофильтра уходит до шести месяцев, не считая работ по заливке фундамента. Фундаменты под четыре сооружения специалисты заливали практически одновременно, на месте, освободившемся после сноса дымовой трубы №2 высотой 105 метров. Конструктивные части электрофильтров изготовлены на заводе ООО «Назаровское ГМНУ». Ранее подобное оборудование полностью закупалось за границей, но после введения санкций в отношении России был применен собственный опыт сборки.

Отметим, что работы по модернизации ведутся без останова станции: Замена ТЭЦ-1 в качестве источника тепла невозможна, поэтому котлы в период сборки электрофильтров специалисты выводят из работы поочередно и без ущерба для теплоснабжения красноярцев.

Пандемия значительно усложняет работы, болеют сотрудники, задерживаются сроки поставки, но график модернизации пока выдерживаем. С того дня, как начали модернизацию станции, перерывов в работе не было, и мороз для нас не помеха. Мы намерены сдержать свои обещания красноярцам и ввести оборудование в срок»,- рассказал директор Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин.

В 2021 году на станции демонтируют еще одну 120-метровую трубу, на ее месте также установят электрофильтры. В последнюю очередь электрофильтрами будут оснащены котлоагрегаты, которые уже сейчас подключены к новой дымовой трубе. Всего на станции появится 14 установок очистки воздуха с эффективностью 99%.

Труба ТЭЦ-1, как и трубы других ТЭЦ СГК в Красноярске, оснащена системой онлайн-мониторинга выбросов, которая заработает во второй половине 2021 года, уточняет пресс-служба СГК. Это позволит оценить реальное влияние предприятия на окружающую среду.

Полностью модернизация ТЭЦ-1 будет завершена к 2024 году.