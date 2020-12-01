Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.12
76,19
91,20
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На Красноярской ТЭЦ-1 монтируют еще два электрофильтра

На Красноярской ТЭЦ-1 монтируют еще два электрофильтра
Иллюстрация: пресс-служба СГК

Таким образом, сейчас на станции на разных стадиях монтаж четырех установок воздухоочистки. Первый фильтр на стадии пусконаладки, полностью в работу он войдет в 2021 году после испытаний.

#НОВОСТИ

Монтаж второго электрофильтра планируют завершить в феврале. Третий и четвертый – примерно к маю: в среднем на монтаж одного электрофильтра уходит до шести месяцев, не считая работ по заливке фундамента. Фундаменты под четыре сооружения специалисты заливали практически одновременно, на месте, освободившемся после сноса дымовой трубы №2 высотой 105 метров. Конструктивные части электрофильтров изготовлены на заводе ООО «Назаровское ГМНУ». Ранее подобное оборудование полностью закупалось за границей, но после введения санкций в отношении России был применен собственный опыт сборки.

Отметим, что работы по модернизации ведутся без останова станции: Замена ТЭЦ-1 в качестве источника тепла невозможна, поэтому котлы в период сборки электрофильтров специалисты выводят из работы поочередно и без ущерба для теплоснабжения красноярцев.

Пандемия значительно усложняет работы, болеют сотрудники, задерживаются сроки поставки, но график модернизации пока выдерживаем. С того дня, как начали модернизацию станции, перерывов в работе не было, и мороз для нас не помеха. Мы намерены сдержать свои обещания красноярцам и ввести оборудование в срок»,- рассказал директор Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин.

В 2021 году на станции демонтируют еще одну 120-метровую трубу, на ее месте также установят электрофильтры. В последнюю очередь электрофильтрами будут оснащены котлоагрегаты, которые уже сейчас подключены к новой дымовой трубе. Всего на станции появится 14 установок очистки воздуха с эффективностью 99%.

Труба ТЭЦ-1, как и трубы других ТЭЦ СГК в Красноярске, оснащена системой онлайн-мониторинга выбросов, которая заработает во второй половине 2021 года, уточняет пресс-служба СГК. Это позволит оценить реальное влияние предприятия на окружающую среду.

Полностью модернизация ТЭЦ-1 будет завершена к 2024 году.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Суд не стал лишать Анатолия Быкова времениСуд не стал лишать Анатолия Быкова времени
  • Красноярскому краю прогнозируют аномальное теплоКрасноярскому краю прогнозируют аномальное тепло
  • Магистральный газопровод даст возможность Красноярску расти вширьМагистральный газопровод даст возможность Красноярску расти вширь
  • Игорь Сечин: "На Таймыре — лучшая в мире нефть"Игорь Сечин: "На Таймыре — лучшая в мире нефть"
  • Превышение ПДК по пяти загрязняющим веществам зафиксировано в КрасноярскеПревышение ПДК по пяти загрязняющим веществам зафиксировано в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.