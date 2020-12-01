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ГСК «Арбан» признана надежным застройщиком России

ГСК «Арбан» признана надежным застройщиком России
Иллюстрация: ГСК "Арбан"

Золотой знак «Надежный застройщик России» - это главная общественная награда страны в сфере долевого строительства. Ее ежегодно присуждает Фонд Развития механизмов гражданского контроля.

#НОВОСТИ

Награда вручается за высочайшие достижения в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства по результатам гражданского и государственного контроля.

Отбор номинантов происходит в два этапа. Фонд Развития механизмов гражданского контроля проверяет строящиеся жилые объекты по всем регионам России на предмет соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства. Методика отбора изучена и поддержана профильными органами исполнительной власти из 21 субъекта РФ.

На втором этапе направляются запросы в региональные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль/надзор в сфере долевого строительства на предмет наличия/отсутствия претензий со стороны контролирующих органов и жалоб со стороны покупателей к компаниям, отобранным на первом этапе. На основе ответов органов исполнительной власти субъектов РФ формируется окончательный список номинантов, которые и получают приглашения на церемонию награждения.

В 2020 году обладателями Золотого знака «Надежный застройщик России» стали 78 компаний. Церемония награждения прошла 26 ноября 2020 года. Золотой знак «Надежный застройщик России» получила ГСК «Арбан».

Отметим, красноярская компания уже становилась обладателем золотого знака в 2017 году.

ГСК «Арбан» признана надежным застройщиком России 1

Напомним, что в августе 2020 года ГСК «Арбан» стала обладателем «строительного Оскара» - наградой ежегодной федеральной Премии Urban Awards 2020.  В номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса» победил Scandis Ozero.

 

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