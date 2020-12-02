В порядок сдачи ОГЭ и ЕГЭ внесены изменения

Рособрнадзор окончательно утвердил демоверсии ЕГЭ и ОГЭ на 2021 год, в экзаменах произошли некоторые изменения.

ЕГЭ по информатике

Впервые экзамен пройдет на компьютерах — для выпускников уже опубликован онлайн- тренажер. Выпускнику придется самому составить и отладить программу на одном из языков: С++, Java, C#, Pascal, Python, Школьный алгоритмический язык. Добавились задания на работу с электронными таблицами и информационный поиск.

ЕГЭ по истории

В 2021 году для написания исторического сочинения выпускникам будут предложены на выбор три исторических процесса или деятельность трех личностей. Например: борьба Древнерусского государства с кочевниками в X — первой половине XII в.; внешняя политика России в 1689–1725 гг.; реформы госуправления в России в первой четверти XIX в.; Ярослав Мудрый; А. Д. Меншиков; Г. К. Жуков.

ЕГЭ по русскому языку

В 9-м задании на правописание корней из слов убрали пропущенные буквы, теперь все слова написаны полностью. Например, «увековечить», «исполнитель», «прославлять». В сочинение (задании 27) выпускнику необходимо не только указать два примера в качестве иллюстрации из исходного текста, но и проанализировать их.

ОГЭ по математике

Число заданий в следующем году уменьшится. Два задания на преобразование алгебраических и числовых выражений объединятся в одно. Сохранится акцент на проверку применения математических знаний в реальных ситуациях.

ОГЭ по обществознанию

В экзамене также сокращено число заданий с кратким ответом. Добавлено 5-е задание с развернутым ответом на анализ визуальной информации. Например, фотография, где семья с ребенком выбирает вкусную дыню в овощном отделе супермаркета. Вопрос: «Какой это вид экономической деятельности?»

ОГЭ по иностранным языкам

Изменился раздел по аудированию: в нем будет 11 заданий с кратким ответом. В письменной части нужно будет написать электронное письмо другу по переписке.

ОГЭ по литературе

Теперь можно выполнить задание на выбор: «1.1» или «1.2». Также добавилось новое задание 2.½.2, требующее анализа фрагмента предложенного произведения. Школьнику нужно самому вспомнить новый отрывок произведения — и проанализировать его по памяти.

ОГЭ по истории

Общее число заданий увеличено до 24 за счет добавления трех новых заданий с кратким ответом по всеобщей истории. В этом блоке появится перечень процессов и событий и вопросы по теме.

ОГЭ естественно-научного блока

В ОГЭ по физике расширилось содержание экспериментального задания, которое выполняется на реальном оборудовании. К проведению косвенных измерений добавлено исследование зависимости одной физической величины от другой. В биологии добавилось задание, проверяющее исследовательские умения выпускника. В ОГЭ по химии участников экзамена ждет реальный эксперимент.

Посмотреть демоверсии можно на сайте ФИПИ: ЕГЭ и ОГЭ.