«Норникель» рассказал о стратегии развития на ближайшие 10 лет

В ходе ежегодного Дня инвестора компания представила инвестиционному сообществу актуализированную информацию по производственным и финансовым показателям, прогноз по рынку металлов.

«Норникель» рассказал и о стратегии бизнеса на следующие 10 лет с особым фокусом на устойчивое развитие и экологичность.

Так, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения для экономики, компания по-прежнему намерена развивать свою горнорудную базу и перерабатывающие мощности, что позволит увеличить производство металлов более чем на 30% к 2030 году. Учитывая тренд на развитие «зеленой» экономики, «Норникель» может стать одним из ключевых игроков на рынке металлов, необходимых для формирования низкоуглеродного мира в целом и экологически чистого транспорта в частности.

Сама компания также внедряет новые экологичные технологии, в результате недавнего экологического инцидента менеджмент «Норникеля» пересмотрел свои подходы к экологическому риск-менеджменту, управлению водными ресурсами, восстановлению биоразнообразия и проблемам изменения климата, поставив четкие цели по каждому из этих направлений. Компания планомерно реализует «серный проект» в Заполярном филиале, где в результате к 2025 году выбросы серы снизятся в 10 раз. «Норникель» также ставит задачу сохранить низкие углеродные показатели и остаться в нижнем квартиле мировой никелевой отрасли по удельным выбросам диоксида углерода. Также экологическая стратегия предполагает ликвидацию исторического загрязнения прежних лет: демонтаж брошенных строений, сбор и переработку металлолома и санитарную очистку территории.

Глобальный переход к «зелёной» экономике потребует больших объемов никеля, меди, палладия и платины, поэтому мы инвестируем в экологичный рост производства. Мы намерены быть абсолютно прозрачными и удобными для наших клиентов за счёт современных цифровых решений. «Норникель» как лидер отрасли и ответственная компания продолжит выстраивать свою стратегию на принципах устойчивого развития и с учетом общественных интересов», - прокомментировал стратегию компании президент «Норникеля» Владимир Потанин.

В ближайшие 10 лет компания готова вложить в развитие более $27 млрд, из них около $5,5 млрд – на экологическую модернизацию производства. Капитальные затраты на развитие энергетического комплекса, включая инвестиции в промышленную безопасность и охрану труда, уже в ближайшие пять лет составят около $4 млрд. Таким образом к 2030 году порядка 60% всех объектов энергетической структуры компании будут модернизированы.

Увеличение инвестиций в комплексное развитие горнорудной базы и перерабатывающих мощностей предполагает рост производства металлов к 2030 году более чем на 30% по отношению к базовому 2017 году, в том числе по никелю и меди – на 20-30%, а по металлам платиновой группы – на 40-50%. Это значительно выше тех целей, что компания ставила в программе развития, принятой в 2019 году», - говорит аналитик УК «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Эксперт отмечает, что компания проделала большой путь по переводу деятельности на современные рельсы. К настоящему времени планы горных работ на 100% оцифрованы в 3D, на 100% оцифрованы запасы руды, 80% операций по разработке ресурсов контролируется через специализированное программное обеспечение в режиме реального времени, в шахтах установлено 365 точек доступа Wi-Fi, и каждая единица шахтного оборудования круглосуточно находится на связи.

Уже в следующем году «Норникель» намерен до 20% продаж металлов осуществлять через цифровые транзакции. Совместно с IBM создается цифровая платформа Atomyze. В планах широкое применение технологий блокчейна и размещение токенов, обеспеченных металлами группы.