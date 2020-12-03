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В атмосфере Красноярска присутствует свалочный газ

В атмосфере Красноярска присутствует свалочный газ
Иллюстрация: Yandex

«Шинник» травит жителей правобережья, — депутат Горсовета, эколог прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном.

#НОВОСТИ

Депутат Горсовета от партии «Зеленые» Сергей Шахматов заявил о негативном влиянии все еще действующего мусорного полигона «Шинник» на экологию Красноярска и качество жизни жителей Ленинского района.

По мнению депутата, опубликованного на сайте Sibnovosti.ru, мусорный полигон уже вносит заметную «лепту» в загрязнение атмосферы Красноярска.

Если отходы продолжат свозить на «Шинник», это будет иметь влияние не только на окружающую среду. По разным оценкам, именно в городской черте на этом объекте уже размещено минимум в два раза больше отходов, чем есть в проектных решениях и полученной экспертизе. Это чувствуется жителями Ленинского района – мы постоянно фиксируем через региональную сеть наблюдения за качеством атмосферного воздуха превышение по некоторым элементам свалочного газа. Эти загрязняющие вещества именно в этой точке города постоянно превышают нормативы. Это негативное влияние будет продолжаться, пока объект не будет отрекультивирован при соблюдении самых последних технологий и требований», —  рассказал депутат.

Как сообщалось в DK.RU, об обязательном закрытии переполненного полигона во время своего визита в Красноярск заявляла Светлана Радионова, руководитель федерального Росприроднадзора.

Я считаю, что такие объекты не должны функционировать… Судьбу полигона надо внимательно посмотреть – кто, когда должен был его рекультивировать, и почему этого не было сделано. Долгие годы на этом зарабатывали. Долгие годы это была такая точка прибыли, совершенно беспардонная, поскольку не соответствует никаким требованиям - ни сегодняшним, ни вчерашним».

Однако «Экоресурс» и правобережный оператор по обращению ТКО «РостТех» продолжают эксплуатировать полигон, затягивая сроки закрытия и начало работ по рекультивации с помощью судебных исков к мэрии, которая расторгла договор аренды с компанией.

 

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