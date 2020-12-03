ООН исключил каннабис из списка тяжелых наркотиков

Комиссия ООН по наркотическим средствам проголосовала за исключение каннабис из Списка IV Единой конвенции о наркотиках 1961 года — перечня веществ, требующих наиболее контроля.

Об этом сообщило издание Marijuana Business Daily, следящее за международным законодательством в этой области.

По данным Marijuana Business Daily, 27 членов комиссии проголосовали «за» такое решение, 25 выступили «против», 1 воздержался. Комиссия, о которой идет речь — главный орган ООН по вопросам законов в области психоактивных веществ. По ее решению, каннабис больше не числится в одном ряду с такими веществами, как сильнодействующий опиоид фентанил.

Как полагают эксперты, во многих странах, которые ориентируются на ООН в реформах своих законодательств, станет легче изучать каннабис и его производные с медицинской и научной точки зрения.

Предложение вывести каннабис из списка с тяжелейшими наркотиками поступило от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вместе с этой рекомендацией обсуждались еще пять пунктов по ослаблению контроля над производными этого растения, однако ни один из них комиссия не приняла.

В ноябре сообщалось, что за легализацию марихуаны выступают более чем две трети жителей США. Употребление марихуаны в медицинских целях легализовано в ряде европейских стран (Италия, Чехия), а также в более чем 30 штатах США. В других государствах, в частности в Португалии и Австрии, действуют правила, декриминализирующие оборот каннабиса, — допускается его употребление в специальных кафе, выращивание конопли в небольших количествах не преследуется.

Немного истории

Коноплю сделали опасным наркотиком лишь в середине XX века. До этого на протяжении многих веков конопля считалась весьма полезной культурой и находила своё применение во многих областях. Из конопли производили парусину и такелаж для судов. Её использовали в качестве медицинского средства, что подтверждается фармакопеей прошлых лет. Многие народы мира употребляли коноплю в пищу, рецепты древности содержатся в разных манускриптах. Археологи находят посуду и изделия из конопли на всех континентах. А вообще из конопли можно произвести более 50 тыс. конечных изделий.

Что можно делать из конопли

В СССР коноплю считали одной из основных сельскохозяйственных культур. В лучшие годы её посевы составляли 900 тыс. га., ни много ни мало, – четыре пятых всей мировой площади под коноплёй.

Статус конопли, как главной сельскохозяйственной культуры в СССР, был увековечен в 1954 году в знаменитом фонтане «Дружба народов» на ВДНХ в Москве – листья конопли вместе с колосьями пшеницы и соцветиями подсолнечника были помещены скульптором в центр снопа внутри фонтана.

Конопля не наркотик

Однако уже в 1961 году СССР ратифицирует Конвенцию ООН «О наркотических средствах», согласно которой конопля, наряду с героином, объявлена опасным наркотиком, не имеющим никакой практической ценности, и которую предписывается уничтожать.

В нашей стране данная культура начала постепенно угасать, посевы с каждым годом всё уменьшались и в 1987 году решением Совета Министров СССР культивирование конопли на территории страны было запрещено. 12.07.1987 г. было принято постановление Совета Министров СССР № 695 «О запрещении посева и выращивания гражданами масличного мака», которым не допускались, помимо указанного в названии постановления наркотикосодержащего растения, также «посев и выращивание конопли».

В 1991 году мы ратифицировали и подписались под обязательным исполнением Конвенции ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ" (заключена в г. Вене 20.12.1988 г.). Это более глубоко проработанная по сравнению с той, что приняли в 1961 году.

И только 20.06.2007 г. вышло Постановление Правительства РФ, которым были определены и разрешены к выращиванию безнаркотические сорта конопли, включенные в Государственный реестр селекционных достижений. Что послужило поводом к новому витку коноплеводства в нашей стране.