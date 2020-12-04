«Енисейская Сибирь» объявила старт лицензионной программы по выпуску сувениров

Корпорация развития «Енисейская Сибирь» предлагает предпринимателям начать производство продукции под одноименным брендом. На старте проекта будущие лицензиаты могут рассчитывать на льготные условия.

Как рассказали представители «Енисейской Сибири», необходимый опыт по организации лицензионной программы был получен в ходе универсиады. Преимущество нового бренда в том, что сам комплексный инвестиционный проект развития регионов Сибири – «долгоиграющий», следовательно, срок реализации сувенирной продукции не ограничен. Сама корпорация уже разработала план продвижения бренда на ближайшие два года.

В лицензионный договор «зашиты» права на изготовление продукции с логотипом и символикой бренда, права на реализацию этой продукции на событиях «Енисейской Сибири», права на создание рекламных и POS-материалов. При этом в числе лицензиатов корпорация видит не только малый и средний бизнес, но и крупных производителей.

На старте программы предпринимателям готовы предоставить максимально льготные условия. Сейчас для заявки открыты все товарные категории, можно выбрать три сразу, а отбор участников будет проводиться без конкурса. Предприниматель получит право выпуска брендированной продукции на год и без фиксированного взноса, отчисления составят 7%. Условия действуют только для тех, кто подаст заявку до конца января 2021 года. С февраля начнут действовать другие условия: конкурсный отбор, подача заявки только в одной категории, право выпуска продукции будет даваться на два года, однако будет определен фиксированный взнос, а отчисления составят от 7% в зависимости от товарной категории.

При этом производство продукции можно будет начать сразу после подписания договора с дирекцией, не дожидаясь регистрации товарного знака.

Как пояснила на презентации замруководителя дирекции по лицензированию Татьяна Фоминцева, льготные условия сформулированы для смелых предпринимателей, которые готовы «нырнуть» в новый бренд и фактически развивать его вместе с корпорацией.