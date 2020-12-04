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«Енисейская Сибирь» объявила старт лицензионной программы по выпуску сувениров

«Енисейская Сибирь» объявила старт лицензионной программы по выпуску сувениров
Иллюстрация: КИП "Енисейская Сибирь"

Корпорация развития «Енисейская Сибирь» предлагает предпринимателям начать производство продукции под одноименным брендом. На старте проекта будущие лицензиаты могут рассчитывать на льготные условия.

#НОВОСТИ

Как рассказали представители «Енисейской Сибири», необходимый опыт по организации лицензионной программы был получен в ходе универсиады. Преимущество нового бренда в том, что сам комплексный инвестиционный проект развития регионов Сибири – «долгоиграющий», следовательно, срок реализации сувенирной продукции не ограничен. Сама корпорация уже разработала план продвижения бренда на ближайшие два года.

В лицензионный договор «зашиты» права на изготовление продукции с логотипом и символикой бренда, права на реализацию этой продукции на событиях «Енисейской Сибири», права на создание рекламных и POS-материалов. При этом в числе лицензиатов корпорация видит не только малый и средний бизнес, но и крупных производителей.

На старте программы предпринимателям готовы предоставить максимально льготные условия. Сейчас для заявки открыты все товарные категории, можно выбрать три сразу, а отбор участников будет проводиться без конкурса. Предприниматель получит право выпуска брендированной продукции на год и без фиксированного взноса, отчисления составят 7%. Условия действуют только для тех, кто подаст заявку до конца января 2021 года. С февраля начнут действовать другие условия: конкурсный отбор, подача заявки только в одной категории, право выпуска продукции будет даваться на два года, однако будет определен фиксированный взнос, а отчисления составят от 7% в зависимости от товарной категории.

При этом производство продукции можно будет начать сразу после подписания договора с дирекцией, не дожидаясь регистрации товарного знака.

Как пояснила на презентации замруководителя дирекции по лицензированию Татьяна Фоминцева, льготные условия сформулированы для смелых предпринимателей, которые готовы «нырнуть» в новый бренд и фактически развивать его вместе с корпорацией.

 

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