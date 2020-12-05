Общественная палата предложила вернуть прямые выбора мэра Красноярска

В Красноярске предложили вернуть прямые выборы мэра. С такой инициативой выступили члены Общественной палаты. По их мнению, в вопросе выборов главы города необходим контроль общества.

Общественники уверены, что нынешняя конкурсная процедура избрания мэра не отражает принципы прав и свобод Конституции РФ и что мнение красноярцев необходимо учитывать — это поможет избранному мэру иметь больший политический вес, а также чувствовать ответственность перед горожанами, — сообщает ТВК.

Отметим, что участие граждан в процессе выборов — это не только реализация прав и свобод, но и эффективная форма общественного контроля над действующей властью, включая и главу муниципалитета. Об актуальности и особой значимости вопроса участия граждан в общественных процессах не раз говорил и глава государства — президент Путин. Сейчас же сложилась ситуация, когда красноярцы лишены возможности прямого влияния через процедуру прямого волеизъявления на городскую власть и глава города, как представитель власти, по сути, находится вне контроля красноярцев», — сказано в заявлении Общественной палаты.

Ранее о возвращении прямого голосования говорили депутаты от Патриотов России, ЛДПР, КПРФ и Справедливой России.

Напомним, нынешняя процедура выборов градоначальника не предполагает участия горожан. Мэра выбирают депутаты Городского совета из числа кандидатов, прошедших фильтр специальной комиссии. Впервые по новой системе главу города выбирали в 2017 году, тогда депутаты избрали мэром Сергея Ерёмина.

В октябре 2020 года оппозиционные депутаты Городского совета уже выступали с предложением вернуть прямые выборы главы города. Ни один депутат от «Единой России» не поставил подпись под документом.