Индийских бизнесменов пригласили участвовать в проекте красноярского авиахаба

Сергей Ладыженко, презентуя КИП «Енисейская Сибирь», предложил индийцам принять участие в проекте «Международный транспортно-логистический хаб на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка».

В настоящее время в аэропорту Красноярск завершается строительство магистральной рулежной дорожки, которая удвоит число взлетно-посадочных операций.

Основными преимуществами хаба для транспортно-логистических компаний является стратегическое местоположение в центре России, близость к Транссибирской магистрали и возможность организации мультимодальных перевозок с использованием авто-, ж/д и авиатранспорта. Для промышленных предприятий — доступ к минерально-сырьевой базе регионов Енисейской Сибири и к зарубежным рынкам сбыта. Резидентам будут доступны земельные участки с уникальной транспортной доступностью и инфраструктурой, предусматривается индивидуальная организационная поддержка», — отметил Сергей Ладыженко.

В настоящее время корпорацией развития Енисейской Сибири совместно с правительством Красноярского края и инициатором проекта ведется широкомасштабная кампания по привлечению резидентов грузового хаба. Информация о проекте представлена в рамках ряда российских и международных мероприятий, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. Среди возможных участников проекта рассматриваются компании, ведущие деятельность в сфере логистики и производства: авиаперевозчики, складские операторы, площадки электронной торговли, производители фармацевтики, косметики, электроники, медицинского оборудования, деталей для машиностроения.

Проект создания грузового хаба обладает синергетическим потенциалом, а его реализация станет значимым фактором развития окружающих территорий. Вокруг авиаперевозок формируются смежные сервисы и производства, что ведёт к созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых отчислений в бюджет.