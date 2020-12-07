ФАДН и «Норникель»: коренные малочисленные народы Севера получат всестороннюю поддержку

Федеральное агентство по делам национальностей и «Норникель» договорились о новых мерах поддержки КМНС. В Арктической зоне проживает 19 народностей, их защита – часть социальной стратегии компании.

На встрече руководителя Федерального агентства по делам национальностей России Игоря Баринова и вице-президента по федеральным и региональным программам компании «Норникель» Андрея Грачева было подписано соглашение о том, что ФАДН будет оказывать методологическую помощь в реализации плана поддержки, утвержденного компанией с ассоциациями коренных малочисленных народов Севера.

Несколько лет назад «Норникель» и ФАДН подписали соглашение о сотрудничестве. За это время произошли очень важные изменения, в частности, были приняты законодательные акты, которые касаются КМНС. Вышел Указ Президента о развитии Арктической зоны, в котором большой раздел посвящен поддержке коренных малочисленных народов. Мы пришли к выводу, что нам нужно новое соглашение, которое бы отражало эти изменения», - рассказал вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев.

Компания ждет от ФАДН помощи и рекомендаций, как наилучшим образом воплотить в жизнь договоренности с представителями арктических народов.

Ранее «Норникель» подписал соглашение с ассоциациями КМНС, которое рассчитано на пять лет и предусматривает выделение двух миллиардов рублей на поддержку традиционного образа жизни, развитие культуры, промыслов, а также обеспечение социально-бытовых условий. План поддержки составлен с учетом пожеланий 36 общин, проживающих на Крайнем Севере.

Взаимодействие с «Норникелем» - это очень давняя история. Примеров очень много: в советский период все поселки строились при поддержке Комбината, многоэтажки в Хатанге, школы, снегоходы для КМНС... Сейчас наши отношения получили новый импульс. Согласитесь, в мире не так много практик, когда небольшие этносы заключают соглашения с мировой компанией. Это единичные случаи», - считает председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края Григорий Дюкарев.

В частности, компания взяла на себя обязательство помочь в строительстве цеха по переработке оленины в поселке Волочанка, создании этнокомплексов с пошивочными мастерскими, где будут изготавливать изделия из кожи, меха, рога и бивня. Чтобы продукция традиционных промыслов своевременно попадала в торговые сети, «Норникель» готов субсидировать дополнительные вертолетные рейсы в Дудинку. Так в компании рассчитывают, что этнокомплексы, а также соревнования по северному многоборью (оно включает в себя, например, прыжки через нарты, метание тынзян-аркана на хорей и бег с палкой по пересеченной местности) станут еще и местом притяжения туристов. Несколько северных поселков включены в программу развития арктического туризма. Кроме того соглашение предусматривает строительство жилья, объектов социально-бытового обслуживания, фельдшерских акушерских пунктов, закупку современных адаптированных к условиям севера транспортных средств. Отдельная строка программы – обучение на национальных языках: компания финансирует разработку и печать учебных пособий на долганском, нганасанском и ненецком.

Поддержка коренных малочисленных народов включена в 10-летнюю Стратегию развития «Норникеля» до 2030 года.

Федеральное агентство по делам национальностей уделяет большое внимание устойчивому развитию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, потому что в силу своего образа жизни они очень уязвимы. Одному государству с этой работой не справится. Необходимо взаимодействовать с теми компаниями, которые работают на территориях проживания коренных малочисленных народов. «Норникель» на сегодня единственная ресурсодобывающая компания в стране, которая в стратегии своего развития прописывает отдельный пункт поддержки представителей коренных малочисленных народов», - отметил руководитель ФАДН Игорь Баринов.

Глава ФАДН также отметил, что позитивный опыт взаимодействия с «Норикелем» можно распространить на другие компании, которые работают в регионах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера.