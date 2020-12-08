Аграрии Красноярского края существенно нарастили экспорт зерна

Зерно, выращенное в Красноярском крае, и продукты его переработки экспортируются в десть стран мира. Также его поставляют в шесть регионов России. Общий объем отгрузки - свыше 1 млн тонн.

С начала 2020 года с территории Красноярского края экпортировано 214,2 тысячи тонн зерна, продуктов его переработки, семян рапса и льна. Это на 53 % больше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Основной объем экспорта приходится на пшеницу — 122,3 тысячи тонн, рапс — 69,3 тысячи тонн и овес — 18,5 тысячи тонн.

Больше всего красноярского зерна и рапса экспортируется в Монголию (75,5 тыс. т зерна и 7,7 тыс. т рапса), Китай (21,8 тыс. т зерна и 34,8 тыс. т рапса), Беларусь (15,8 тыс. т рапса), Казахстан (19,2 тыс. т зерна и 10,9 тыс. т рапса), Киргизию (16,1 тыс. т зерна) и в Азербайджан (9,6 тыс. т зерна). Впервые за все годы осуществлен экспорт пшеницы в Киргизию — 16,1 тыс. т, ржи в Казахстан — 1,2 тыс. т, семян рапса в Чехию — 0,1 тыс. т и семян льна в Китай — 0,12 тыс. т.

Из российских регионов выращенное в Красноярском крае зерно закупает Алтайский край, Тверская область, Омская область, Новосибирская область, город Санкт-Петербург и Ленинградская область, Псковская область. С начала 2020 года им отгружено более 823,2 тысячи тонн зерна и рапса.

Как говорят в Россельхознадзоре, вся отгруженная подкарантиннная продукция соответствовала требованиям стран назначения, поставленные на экспорт партии приняты импортерами.