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Аграрии Красноярского края существенно нарастили экспорт зерна

Аграрии Красноярского края существенно нарастили экспорт зерна
Иллюстрация: agrarnik.ru

Зерно, выращенное в Красноярском крае, и продукты его переработки экспортируются в десть стран мира. Также его поставляют в шесть регионов России. Общий объем отгрузки - свыше 1 млн тонн.

#НОВОСТИ
С начала 2020 года с территории Красноярского края экпортировано 214,2 тысячи тонн зерна, продуктов его переработки, семян рапса и льна. Это на 53 % больше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
 
Основной объем экспорта приходится на пшеницу — 122,3 тысячи тонн, рапс — 69,3 тысячи тонн и овес — 18,5 тысячи тонн.
 
Больше всего красноярского зерна и рапса экспортируется в Монголию (75,5 тыс. т зерна и 7,7 тыс. т рапса), Китай (21,8 тыс. т зерна и 34,8 тыс. т рапса), Беларусь (15,8 тыс. т рапса), Казахстан (19,2 тыс. т зерна и 10,9 тыс. т рапса), Киргизию (16,1 тыс. т зерна) и в Азербайджан (9,6 тыс. т зерна). Впервые за все годы осуществлен экспорт пшеницы в Киргизию — 16,1 тыс. т, ржи в Казахстан — 1,2 тыс. т, семян рапса в Чехию — 0,1 тыс. т и семян льна в Китай — 0,12 тыс. т.
 
Из российских регионов выращенное в Красноярском крае зерно закупает Алтайский край, Тверская область, Омская область, Новосибирская область, город Санкт-Петербург и Ленинградская область, Псковская область. С начала 2020 года им отгружено более 823,2 тысячи тонн зерна и рапса.
 
Как говорят в Россельхознадзоре, вся отгруженная подкарантиннная продукция соответствовала требованиям стран назначения, поставленные на экспорт партии приняты импортерами.
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