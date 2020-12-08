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На финансовом рынке Красноярского края нашли 26 нелегалов

На финансовом рынке Красноярского края нашли 26 нелегалов
Иллюстрация: pixabay.com

В прошлом году количество таких игроков, выявленных в регионе, было таким же. На схемы их работы с клиентами пандемия также не повлияла, сообщает Центробанк.

#НОВОСТИ
За девять месяцев 2020 года в Красноярском крае выявили 26 нелегальных участников финансового рынка, рассказали в краевом филиале Банка России.
 
Большая их часть — 25 — оказалась черными кредиторами. Одни из них, под видом комиссионных магазинов, незаконно выдавали гражданам займы под залог имущества (нелегальные ломбарды). Другие действовали под вывеской микрофинансовых организаций. В деятельности последней найденной структуры эксперты ЦБ обнаружили признаки финансовой пирамиды. Все материалы по этим компаниям переданы в правоохранительные органы.
Связь с черными кредиторами грозит негативными последствиями. Занимая деньги у нелегалов, можно лишиться имущества, переплатить за обслуживание своего долга, столкнуться с противозаконными формами взыскания просроченной задолженности», — говорит управляющий красноярским отделение Центробанка Сергей Журавлев.
Также он уточняет, что проверить легальность того или иного игрока финансового рыка можно на сайте Банка России, а также в мобильном приложении «ЦБ онлайн».
 
В целом по России в этом году выявлено свыше 1 000 нелегальных участников финансового рынка. Среди них 593 черных кредитора, 196 нелегальных форекс-дилеров и 140 организаций с признаками финансовых пирамид.
 
Сообщать о подобных компаниях можно на сайте регулятора в разделе «Анонимное информирование» и в правоохранительные органы.
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