Рубль растет шестую неделю подряд, но в любой момент может резко развернуться

На торгах Московской биржи в понедельник курс доллара обновил минимум за 3 месяца, а курс евро упал ниже 89 рублей впервые почти за 10 недель в отсутствии значимых новостей.

Вчера, начав торги снижением на 47 копеек к доллару и 17 копеек к евро, рубль неожиданно перешел к укреплению и за несколько часов отыграл около рубля и у американской, и у европейской валюты, — пишет finanz.ru.

Поздно вечеров сделки с расчетом завтра проходили по 73,3325 рубля за доллар (–71 коп) и 89,01 рубля за евро (–79 коп), а ранее курсы опускались до 73,3 и 88,98 рубля соответственно.

Даже если «притянуть за уши» патриотическую браваду о том, что рубль и должен быть сильным (хотя это не так) и объяснить активный спрос на «россиянина» перекладыванием экспортной выручки из одного кармана в другой, картина все равно остается весьма необычной», — констатирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Новый рывок рубля — это результат массового срабатывания стоп-лоссов у трейдеров, покупавших валюту в расчете на отскок курса, сказал Reuter дилер крупного российского банка.

МосБиржа, напомним, фиксировала резкий рост числа заявок на покупку долларов во второй половине ноября, когда курс держася около 75-76 рублей. На срочном рынке на начало недели более 14 тысяч трейдеров-физлиц держали длинные позиции в контрактах на доллар объемом 834,7 тыс. фьючерсов и опционов.

С утра в понедельник «рынок стоял в «лонг» по доллару, с короткими «стопами», из-за чего и пострадали — в стакане прошла единовременная продажа порядка 100 млн долларов, и понеслось», — говорит дилер.

Сумма продажи, породившей «цепную реакцию», примерно соответствует объему операций ЦБ, который реализует на рынке по 80-85 млн долларов ежедневно.

Основной рост российской валюты произошел вновь во второй половине дня после начала торгов в США, что говорит о доминирующей роли нерезидентов в текущем движении рубля», — указывает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

С начала декабря рубль прибавляет уже 4 % и держит статус самой быстрорастущей валюты EM. Сказываются дорожающая нефть и снижение санкционных рисков, но главный фактов — это фронтальное снижение доллара на форексе, отмечает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Индекс доллара, отражающий курс к 6 ключевым мировым валютам, с весенних пиков опустился уже на 13% и держится на минимумах с мая 2018 года под «дождем» из денежной эмиссии Федеральной резервной системы, закачавшей в рынки 3,2 трлн долларов с начала года.

Доллар усилил свою глобальную роль валюты фондирования и на волне позитивных настроений заставляет синхронно двигаться commodities, фондовые рынки, валюты развивающихся рынков», — констатирует Миронюк.

Давление на рубль будет усиливаться из-за пика выплат по внешнему долгу, приходящегося на декабрь-январь, слабого сальдо платежного баланса, санкционной неопределенности, но общее ослабление доллара на форексе может сдвинуть курс к отметке 72,5 рубля на конец года, прогнозирует он.