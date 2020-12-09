Фальшивомонетчики в Красноярском крае перестали мелочиться

В этом году среди обнаруженных в банках края фальшивок почти сплошь крупные купюры. Хотя еще год назад их было почти вдвое меньше. Это привело к росту денежной массы подделок.

За девять месяцев 2020 года в банках Красноярского края было выявлено 76 фальшивых банкнот. Это на четыре меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в региональном отделении Банка России.

Однако денежная масса фальшивок увеличилась на 37,3%. Причина: увеличение среди подделок доли крупных купюр. Если в 2019 году из 80 банкнот, 30 имели номинал в 1 000 рублей, а 5-тысячных было лишь 46, то в 2020-м это соотношение выглядит так — 3 против 72-х соответственно. Купюр же по 200 и 2 000 рублей в этом году среди фальшивок не было.

Управляющий красноярским отделением Центробанка Сергей Журавлев напоминает, что проверять необходимо любые деньги, оказавшиеся в руках. Для этого следует запомнить не менее трех-четырех признаков подлинности и уметь их находить в комплексе (все признаки подлинности банкнот показаны на сайте Банка России, в мобильном приложении « Банкноты Банка России » и на сайте « Финансовая культура »).