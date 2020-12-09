Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.12
73,30
88,94
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Фальшивомонетчики в Красноярском крае перестали мелочиться

Фальшивомонетчики в Красноярском крае перестали мелочиться
Иллюстрация: pixabay.com

В этом году среди обнаруженных в банках края фальшивок почти сплошь крупные купюры. Хотя еще год назад их было почти вдвое меньше. Это привело к росту денежной массы подделок.

#НОВОСТИ
За девять месяцев 2020 года в банках Красноярского края было выявлено 76 фальшивых банкнот. Это на четыре меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в региональном отделении Банка России.
 
Однако денежная масса фальшивок увеличилась на 37,3%. Причина: увеличение среди подделок доли крупных купюр. Если в 2019 году из 80 банкнот, 30 имели номинал в 1 000 рублей, а 5-тысячных было лишь 46, то в 2020-м это соотношение выглядит так — 3 против 72-х соответственно. Купюр же по 200 и 2 000 рублей в этом году среди фальшивок не было.
 
Управляющий красноярским отделением Центробанка Сергей Журавлев напоминает, что проверять необходимо любые деньги, оказавшиеся в руках. Для этого следует запомнить не менее трех-четырех признаков подлинности и уметь их находить в комплексе (все признаки подлинности банкнот показаны на сайте Банка России, в мобильном приложении «Банкноты Банка России» и на сайте «Финансовая культура»).
При любом сомнении нужно отказаться от купюр, а если они уже попали к вам, нужно отнести на экспертизу в банк. Если вы уверены, что перед вами фальшивка, незамедлительно сообщайте об этом в полицию», —говорит Журавлев.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Сибирь ожидают аномальные морозы в новогоднюю ночьСибирь ожидают аномальные морозы в новогоднюю ночь
  • Росавиация разрешила прямые рейсы из Красноярска еще в пять странРосавиация разрешила прямые рейсы из Красноярска еще в пять стран
  • Экс-директор «Жилфонда» Наталья Жавнова попала под уголовное преследованиеЭкс-директор «Жилфонда» Наталья Жавнова попала под уголовное преследование
  • Владимир и Юрий Торсуевы решили построить монастырь в СибириВладимир и Юрий Торсуевы решили построить монастырь в Сибири
  • Закон об удаленной работе вступает в силу с 1 январяЗакон об удаленной работе вступает в силу с 1 января
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.