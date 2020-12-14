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В Красноярске вручили премию «Человек года» за благоустройство

В Красноярске вручили премию «Человек года» за благоустройство
Иллюстрация: DK.RU

Компании, заботящиеся о городе, в котором живут и работают, давно были достойны отдельной номинации в премии «Человек год». В этом году это упущение исправили.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Новые номинация в премии «Человек года» появляются редко. Но в этом году, когда красноярцам пришлось очень много времени провести безвыездно, благоустройство города стало иметь очень важное значение. Поэтому оргкомитет премии и решил выбрать и наградить лучший проект в этой сфере. Номинация получила название «Общественные пространства: частные инициативы».

По результатам голосования экспертов, тройка лидеров сложилась следующим образом:

  • Алексей Дьяченко, красноярское представительство «Норникеля», благоустройство части левобережной набережной реки Енисей, реки Кача и прилегающих территорий;
  • Евгений Никитин, «РУСАЛ», Парковая ось (Площадь Революции и сквер Сурикова);
  • Максим Широков, «Юнипро», благоустройство территории часовни Параскевы Пятницы.

Лучшим в итоге признали проект «Норникеля». Соответственно премию получил Алексей Дьяченко.

В Красноярске вручили премию «Человек года» за благоустройство 1

На участке от музейного центра до устья Качи были проведены изыскательские работы, устройство освещения и декоративной подсветки, ремонт покрытия, озеленение, устройство детских и спортивных площадок, мест отдыха, организация вспомогательных мест эксплуатации территории, обеспечение доступной среды для маломобильных граждан. На все это компания потратила 167 млн рублей.
В Красноярске вручили премию «Человек года» за благоустройство 2
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