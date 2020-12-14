В Красноярске вручили премию «Человек года» за благоустройство

Компании, заботящиеся о городе, в котором живут и работают, давно были достойны отдельной номинации в премии «Человек год». В этом году это упущение исправили.

Новые номинация в премии «Человек года» появляются редко. Но в этом году, когда красноярцам пришлось очень много времени провести безвыездно, благоустройство города стало иметь очень важное значение. Поэтому оргкомитет премии и решил выбрать и наградить лучший проект в этой сфере. Номинация получила название «Общественные пространства: частные инициативы».

По результатам голосования экспертов, тройка лидеров сложилась следующим образом:

Алексей Дьяченко , красноярское представительство «Норникеля», благоустройство части левобережной набережной реки Енисей, реки Кача и прилегающих территорий;

, красноярское представительство «Норникеля», благоустройство части левобережной набережной реки Енисей, реки Кача и прилегающих территорий; Евгений Никитин , «РУСАЛ», Парковая ось (Площадь Революции и сквер Сурикова);

, «РУСАЛ», Парковая ось (Площадь Революции и сквер Сурикова); Максим Широков, «Юнипро», благоустройство территории часовни Параскевы Пятницы.

Лучшим в итоге признали проект «Норникеля». Соответственно премию получил Алексей Дьяченко.

На участке от музейного центра до устья Качи были проведены изыскательские работы, устройство освещения и декоративной подсветки, ремонт покрытия, озеленение, устройство детских и спортивных площадок, мест отдыха, организация вспомогательных мест эксплуатации территории, обеспечение доступной среды для маломобильных граждан. На все это компания потратила 167 млн рублей.