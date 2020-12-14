Объявлен главный «Человек года». Это – красноярские врачи

Готовясь к подведению итогов года, оргкомитет премии единогласно решил, что главными героями 2020-го стали не предприниматели. Хотя мы восхищены их находчивостью и целеустремленностью.

И все же, на наш взгляд, главные герои – это красноярские врачи, сотрудники ковидных госпиталей, которые приняли на себя удар пандемии, спасали жизни и продолжают это делать сейчас. Поэтому премия «Человек года» вручается коллективам красноярских клиник и их главным врачам.

— Сергей Гребенников, главный врач КГБУЗ БСМП им.Карповича.

БСМП — первый ковидный госпиталь в крае, открылся в марте, один из трех базовых госпиталей. Один из немногих, который имеет специализированную инфекционную операционную, где можно оказывать помощь зараженным.

— Егор Корчагин, главный врач Краевой клинической больницы.

Госпиталь открылся в апреле, на базе краевой клинической больницы работает краевой центр мониторинга пневмоний. Каждое утро эксперты оценивают состояние сложных пациентов со всего края и принимают по ним решения. Они знают обо всем происходящем \в госпиталях Красноярска и в территориях.

— Владимир Фокин, главный врач КГБУЗ ККМБ № 20 им. Берзона.

Третий базовый ковидный госпиталь, поскольку в клинике есть отделение пульмонологии и экспертный состав медиков. Во вторую волну там открыли кардиологическое отделение для пациентов с ковид. Кроме того на базе 20-й больницы есть несколько специализированных медцентров (включая краевую детскую травматологию), которые не прекращали прием во время эпидемии.

— Альбина Фокина, главный врач КГБУЗ КГБ №4.

Резервный госпиталь в четвертой больнице был открыт и в первую волну, и во вторую. Коллектив успешно справлялся и с плановой работой (хотя и несколько сокращенной), и занимался долечиванием пациентов из 20-й больницы.

— Петр Вдовенко, и.о. начальника Краевого госпиталя для ветеранов войн.

Ковидный госпиталь здесь открылся в мае, сейчас его мощности держатся в резерве. Госпиталь ветеранов войн выполняет функцию резервного госпиталя БСМП, долечивая пациентов из «тысячекоечной».

— Анна Колодина, главный врач КГБУЗ КМДБ №1.

Детская больница с мая успешно оказывала медицинскую помощь маленьким пациентам с ковид, также принимала на лечение либо уход новорожденных малышей от мамочек с ковид, пока те проходили лечение.

— Маргарита Маслова, главный врач КГБУЗ КДБ № 8.

На базе этой больницы был открыт резервный детский госпиталь.

— Ольга Кунилова, главный врач КГБУЗ РД №1.

Роддом был переоборудован для беременных с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Здесь мамочки проходили лечение, родоразрешались. Врачи приняли около 70 родов в первую волну эпидемии. В августе он вернулся к привычной работе, но уже в октябре вновь был переоборудован под ковидный госпиталь.

Поскольку врачи и сейчас продолжают выполнять свои обязанности и Ольга Владимировна находится в командировке, на сцену вышла заместитель главного врача по медицинской части Ирина Нефедьева.

— Андрей Модестов, главный врач КГБУЗ Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского

Резервный госпиталь в онкоцентре открылся во вторую волну и принимает пациентов. Все время пандемии онкоцентр ни на день не прекращал свою работу по основному профилю.

Соучредитель номинации стал генеральный партнер премии банк "Открытие". Управляющий банка в Красноярском крае Наталья Потапова, поздравляя победителей отметила:

Еще раз в истории России врачи подтвердили, все главные испытания выносят на своих плечах простые люди, самоотверженные, преданные своему делу".

Обращаясь с ответным словом, главный врач онкологического центра Андрей Модестов подчеркнул: