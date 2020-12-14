Бизнесу разрешили обжаловать больше решений надзорных органов в досудебном порядке

Эксперимент начался несколько месяцев назад. Сначала к нему присоединили три ведомства. Теперь их список расширили до 19. Так правительство планирует упростить взаимодействие бизнеса и власти.

Еще 16 надзорных ведомств подключились к эксперименту по досудебному обжалованию их решений. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Речь, в частности, о Роспотребнадзоре, Ростуризме, Рособрнадзоре, Росприроднадзоре, ФНС, Минпромторге и других федеральных органах (полный список указан в тексте документа на сайте кабмина ).

Жалобы на их решения по видам контроля, предусмотренным в эксперименте, можно будет подавать через портал госуслуг. Гражданам и индивидуальным предпринимателям нужно будет заверять их простой электронной подписью, а организациям — усиленной квалифицированной электронной подписью. Пошлину за подачу заявления взымать не станут.

Новая практика упростит взаимодействие бизнеса с надзорными инстанциями, позволит сократить временные и финансовые издержки и избежать личных визитов в госорганы, что особенно важно в период пандемии», — говорят в правительстве.

Эксперимент по досудебному обжалованию стартовал в августе 2020 года и проводится на добровольной основе. Ранее в пилотном режиме к нему присоединились МЧС, Ростехнадзор и Росздравнадзор.