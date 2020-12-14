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Бизнесу разрешили обжаловать больше решений надзорных органов в досудебном порядке

Бизнесу разрешили обжаловать больше решений надзорных органов в досудебном порядке
Иллюстрация: pixabay.com

Эксперимент начался несколько месяцев назад. Сначала к нему присоединили три ведомства. Теперь их список расширили до 19. Так правительство планирует упростить взаимодействие бизнеса и власти.

#НОВОСТИ
Еще 16 надзорных ведомств подключились к эксперименту по досудебному обжалованию их решений. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
 
Речь, в частности, о Роспотребнадзоре, Ростуризме, Рособрнадзоре, Росприроднадзоре, ФНС, Минпромторге и других федеральных органах (полный список указан в тексте документа на сайте кабмина).
 
Жалобы на их решения по видам контроля, предусмотренным в эксперименте, можно будет подавать через портал госуслуг. Гражданам и индивидуальным предпринимателям нужно будет заверять их простой электронной подписью, а организациям — усиленной квалифицированной электронной подписью. Пошлину за подачу заявления взымать не станут.
Новая практика упростит взаимодействие бизнеса с надзорными инстанциями, позволит сократить временные и финансовые издержки и избежать личных визитов в госорганы, что особенно важно в период пандемии», — говорят в правительстве.
Эксперимент по досудебному обжалованию стартовал в августе 2020 года и проводится на добровольной основе. Ранее в пилотном режиме к нему присоединились МЧС, Ростехнадзор и Росздравнадзор.
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