«Россети Сибирь» готовы перевести частный сектор на электроотопление

По расчетам специалистов компании, на перевод частного сектора Красноярска, Улан-Удэ и Читы на электроотопление потребуется порядка 12 млрд рублей. Но это снизит выбросы в атмосферу.

Как заявляют в «Россети Сибирь», компания готова взяться за реализацию проекта в столицах трех регионов. Значительную долю городской территории в Красноярске, Чите и Улан-Удэ занимает частный сектор с традиционным печным отоплением.

Использование печного отопления в частном секторе – один из наиболее острых факторов загрязнения атмосферного воздуха. В частности, ученые Байкальского института природопользования СО РАН выяснили, что в частном секторе в Улан-Удэ объемы выбросов бензапирена превысили норму в 6-8 раз. Замеры производились в октябре. Компания планирует обеспечить «электрическим теплом» порядка 25 тысяч домов в Улан-Удэ, что потребует 124 МВт дополнительной нагрузки на сети и 3370 млн рублей инвестиций.

Красноярск включен в национальный проект «Экология» как город с высоким уровнем загрязнения. В частном секторе столицы края 15 тысяч домов отапливаются углем и дровами, а выбросы в атмосферу составляют 192 тысячи тонн ежегодно. По расчетам энергетиков, установка электрокотлов позволит снизить выбросы в атмосферу на 6%. Это потребует 200 МВт дополнительной нагрузки на сети и 1066 млн рублей инвестиций.

Пилотный проект по переходу на электроотопление планируют запустить в Покровке, где печное отопление используют жители 585 домов, в 2021-2022 году. Эта тема обсуждалась в правительстве Красноярского края. Требуемый объем инвестиций в рамках одного года насчитывает 46 млн рублей. Из них 17 млн рублей будут направлены на реконструкцию трансформаторных подстанций, 29 млн – на строительство воздушных и кабельных ЛЭП 10,5 км.

В компании подчеркивают, что на электроотопление частных домов будет установлен специальный тариф.