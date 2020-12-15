Какие сферы малого предпринимательства пострадали более всего в пандемию

Сферы такси, грузоперевозок и ремонта лидируют в России по числу прекративших существование индивидуальных предпринимателей.

К такому выводу пришли эксперты базы «Картотека», проанализировав статистику исключения ИП из реестра по инициативе налоговых органов. Снижение выручки у малого бизнеса доходит до 70% по отношению к прошлому году, в такой ситуации он просто не может выживать, говорят аналитики.

Индустрия сервиса пострадала от пандемии сильнее всего, — пишет Газета.ру со ссылкой на исследование «Картотеки» отраслей-лидеров по исключению ИП из ЕГРИП в 2020 году.

Так, по данным сервиса, на первом месте ИП, занятые в области розничной торговли в нестационарных торговых объектах и на рынках. По ситуации на начало декабря налоговая ликвидировала 14,7 тыс. таких предпринимателей.

Второе место по числу ликвидаций — такси (12,9 тыс.), на третьей строчке «антирейтинга» деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (10,5 тыс.), четвертое место у розничной торговли преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия в неспециализированных магазинах (8,9 тыс.).

На пятой позиции по количеству исключения из ЕГРП — техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (6,7 тыс.), на шестой — торговля розничной одеждой в специализированных магазинах (5,7 тыс.), седьмой — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (5,2 тыс.). Замыкает «рейтинг» отраслей-лидеров по исключению из ЕГРП сфера строительства жилых и нежилых зданий (4,9 тыс.).

Статистику довольно сложно обмануть, когда речь заходит о цифрах в масштабе целой страны. Вот и в данном случае выкладки подтверждают ранее наметившиеся тенденции. По количеству прекративших существование индивидуальных предпринимателей с небольшим отрывом от сферы розничной торговли лидирует транспорт — такси, грузоперевозки и ремонт», — сообщают в своем исследовании аналитики «Картотеки».

С 1 сентября этого года ФНС может прекращать регистрацию индивидуальных предпринимателей в принудительном порядке. Налоговики признают ИП фактически прекратившим свою деятельность, если одновременно соблюдаются следующие условия: