Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.12
73,44
89,18
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Какие сферы малого предпринимательства пострадали более всего в пандемию

Какие сферы малого предпринимательства пострадали более всего в пандемию
Иллюстрация: главный-вопрос.рф

Сферы такси, грузоперевозок и ремонта лидируют в России по числу прекративших существование индивидуальных предпринимателей.

#СВОЕ ДЕЛО

К такому выводу пришли эксперты базы «Картотека», проанализировав статистику исключения ИП из реестра по инициативе налоговых органов. Снижение выручки у малого бизнеса доходит до 70% по отношению к прошлому году, в такой ситуации он просто не может выживать, говорят аналитики.

Индустрия сервиса пострадала от пандемии сильнее всего, — пишет Газета.ру со ссылкой на исследование «Картотеки» отраслей-лидеров по исключению ИП из ЕГРИП в 2020 году.

Так, по данным сервиса, на первом месте ИП, занятые в области розничной торговли в нестационарных торговых объектах и на рынках. По ситуации на начало декабря налоговая ликвидировала 14,7 тыс. таких предпринимателей.

Второе место по числу ликвидаций — такси (12,9 тыс.), на третьей строчке «антирейтинга» деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (10,5 тыс.), четвертое место у розничной торговли преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия в неспециализированных магазинах (8,9 тыс.).

На пятой позиции по количеству исключения из ЕГРП — техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (6,7 тыс.), на шестой — торговля розничной одеждой в специализированных магазинах (5,7 тыс.), седьмой — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (5,2 тыс.). Замыкает «рейтинг» отраслей-лидеров по исключению из ЕГРП сфера строительства жилых и нежилых зданий (4,9 тыс.).

Статистику довольно сложно обмануть, когда речь заходит о цифрах в масштабе целой страны. Вот и в данном случае выкладки подтверждают ранее наметившиеся тенденции. По количеству прекративших существование индивидуальных предпринимателей с небольшим отрывом от сферы розничной торговли лидирует транспорт — такси, грузоперевозки и ремонт», — сообщают в своем исследовании аналитики «Картотеки».

С 1 сентября этого года ФНС может прекращать регистрацию индивидуальных предпринимателей в принудительном порядке. Налоговики признают ИП фактически прекратившим свою деятельность, если одновременно соблюдаются следующие условия:

  • истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента;
  • ИП в течение последних 15 месяцев не представлял в налоговую документы отчетность;
  • ИП имеет недоимку или задолженность по налогам и сборам.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Полиция задержала похитителей денег со счетов бизнесмена Быкова в СбербанкеПолиция задержала похитителей денег со счетов бизнесмена Быкова в Сбербанке
  • Битва сетей – назван победитель номинации «Продуктовый ритейл года»Битва сетей – назван победитель номинации «Продуктовый ритейл года»
  • «Помочь и поддержать» — в Красноярске назвали «банкира года»«Помочь и поддержать» — в Красноярске назвали «банкира года»
  • Издан героический эпос о Сергее Шойгу «Сын Хур-Кужугет Сергек с темно-рыжим скакуном»Издан героический эпос о Сергее Шойгу «Сын Хур-Кужугет Сергек с темно-рыжим скакуном»
  • Лидер года: определен победитель в самой интригующей номинации «Человека года»Лидер года: определен победитель в самой интригующей номинации «Человека года»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.