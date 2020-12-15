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Минтруд озвучил новый размер МРОТ

Минтруд озвучил новый размер МРОТ
Иллюстрация: 360tv.ru

На 2021 год соотношение МРОТ и медианной зарплаты устанавливается в размере 43 %. То есть по сравнению с действующим значением в 12 130 рублей МРОТ вырастет на 5,5% и составит 12 792.

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Кроме того, поправки к принятому в первом чтении законопроекту предусматривают, что МРОТ на следующий год ни при каких условиях не может быть ниже минималки текущего года. А для целей сравнения будет использоваться действующий сегодня аналитический расчет прожиточного минимума по потребительской корзине. Эти поправки подготовил Минтруд и другие ведомства, — сообщает Бухсофт.

После повышения МРОТ работодателю нужно проиндексировать зарплаты работников, которая стала ниже минималки. По мнению Конституционного суда, индексация является обязанностью всех работодателей (опред. КС РФ от 28.11.2019 № 3163-О). Ведь это государственная гарантия по оплате труда. На нее вправе рассчитывать лица, работающие по трудовым договорам. Правовое регулирование не позволяет работодателю лишать этой гарантии и уклониться от ее исполнения.

С 2021 года показатели прожиточного минимума и МРОТ привяжут к медианной зарплате и медианному доходу. Медианная зарплата — это показатель, который условно делит число всех работающих надвое. У первой половины заработок выше этого показателя, у второй — ниже. Медианный доход — это величина, относительно которой у одной половины населения доходы выше, а у другой — ниже. МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума на очередной год — теперь это конституционная гарантия.

 

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