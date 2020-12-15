В России будет создан Комитет по регулированию криптовалют и цифровых активов

Совет Фонда развития цифровой экономики РФ утвердил создание Комитета по вопросам цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровой валюты для регулирования криптовалютной отрасли в стране.

Комитет будет обсуждать действия, направленные на реализацию закона о ЦФА и цифровой валюте, вступающего в силу с 1 января 2021 года. В задачи Комитета будет входить согласование поправок о налогообложении криптовалют, а также создание механизма для прозрачного регулирования индустрии блокчейна и цифровых валют, сообщает издание Bits.Media.

Также Комитет будет способствовать внедрению инновационных решений в различных отраслях и обеспечивать условия для развития рынка ЦФА в России. Кроме того, организация намерена предотвратить утечку кадров в сфере цифровой экономики и содействовать росту квалифицированных специалистов в стране, создавая при этом новые рабочие места.

Участниками комитета станут руководители Фонда развития цифровой экономики, члены правления Совета по развитию внешней торговли, специалисты отраслевых ассоциаций и криптовалютная биржа Binance. Директор Binance в России и странах СНГ Глеб Костарев сказал, что, будучи поставщиком услуг виртуальных активов, биржа готова к совместной работе с российскими регулирующими органами.

По словам Костарева, в России необходимо сформировать благоприятную обстановку для игроков криптовалютного рынка. Для этого ЦФА и цифровые валюты должны стать нормой, наряду с другими финансовыми инструментами, будь то облигации или фьючерсные контракты. Председатель Совета Фонда Герман Клименко сказал:

Нужно дать возможность криптовалютному бизнесу работать легально в стране. Если фирмы готовы работать законно, то государство будет способствовать развитию этой отрасли».

Недавно председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что все, кто работает с криптовалютами, занимаются предпринимательской деятельностью, а она должна облагаться налогом. В связи с этим он заявил о необходимости внести в Налоговый кодекс РФ соответствующие изменения.

Такой же позиции придерживается и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Учитывая высокий интерес граждан к криптовалютам, Мишустин считает, что нужно защитить права владельцев цифровых активов и предотвратить теневые схемы с их использованием. Государство не против развития криптовалютной индустрии, если она будет развиваться «цивилизованно».