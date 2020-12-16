В Красноярском крае ввели новые ограничения для ресторанов и развлекательных центров

Губернатор Красноярского края внес очередные изменения в антиковидный указ, еще больше ограничив время работы общепита и введя запрет на новогодние развлечения.

Документ опубликован на сайте правительства Красноярского края. Начнет действовать он с завтрашнего дня.

С этого момента и вплоть до 10 января 2021 года кафе и рестораны края смогут принимать посетителей лишь до 21:00. А 31 декабря и 1 января они и вовсе будут закрыты, но смогут работать в режиме доставки и торговли навынос. Ограничение не касается столовых, кафе и буфетов, на предприятиях, а также общепита в аэропортах, вокзалах (включая автовокзалы) и железнодорожных станциях.

С 11 января 2021 года организации общественного питания возвращаются к прежнему режиму функционирования — с 7:00 до 23:00.

Чем мотивированы эти ограничения власти не объясняют. Рестораторы же не понимают логики подобных решений.

Что дает уменьшение режима работы на два часа в борьбе с короновирусом? Может наша власть показать какие-то цифры или расчеты? И это при том, что регион „вышел на плато“ и количество тестов на антитела показывают их наличие у 58% тестируемых», — говорит владелец 075 group Александр Митраков.

Помимо общепита дополнительные ограничения вводятся для развлекательных и досуговых заведений, детских игровых комнат и развлекательных центрах, расположенным в ТРЦ и общепите. Им запрещено работать с 1 по 10 января 2021 года.

При проведении концертов будет запрещено организовывать танцевальные зоны и другие площадки без специальной рассадки. Слушать концертную программу можно будет только на зрительских местах. Уже при покупке в билете должно быть указано точное место, на котором будет сидеть посетитель с учетом норм по заполнению зала, которые остаются прежними — 50% от вместимости.

Указом уточнено, что запрет на проведение массовых мероприятий распространяется на любые досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, просветительские и иные мероприятия, посвященные празднованию Нового года, в общественных местах, включая придомовые территории, спортивные, культурные и общеобразовательные объекты, а также ТРЦ», — обращают внимание в правительстве.

Проведение новогодних утренников, меж тем, разрешено, но только в детских садах — для каждой группы индивидуально и без приглашения артистов и аниматоров, не работающих в дошкольном учреждении.