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В Красноярске определились с концепцией обновления Центрального парка

В Красноярске определились с концепцией обновления Центрального парка
Иллюстрация: admkrsk.ru

Конкурс на ее разработку объявили еще в августе этого года. На него заявилось 43 проекта. Сегодня жюри выбрало победителя, которым стал российско-британский консорциум.

#НОВОСТИ
Первое место в конкурсе на разработку концепции развития Центрального парка имени М. Горького в Красноярске стал архитектурный российско-британский консорциум под лидерством МАП (Москва), сообщили в администрации города.
 
Суть концепции победителя состоит в возрождении культурного наследия, просвещении жителей Красноярска и объединяет четыре составляющие — наследие, культуру, здоровье и активный образ жизни.
 
Организатором конкурса выступило Агентство стратегического развития «ЦЕНТР». Инвестором же является компания РУСАЛ, которая взяла на себя полное финансирование проекта обновления парка.
 
Добавим, что на конкурс было заявлено 43 проекта Но до финала дошли три. Два других разработчика это российско-японский консорциум ООО «Базис» (Москва)+Дзюнья Исигами+Ассосиэйтс (Токио, Япония) и российско-французский консорциум под лидерством MLA+ (Санкт-Петербург, Россия).
 
Обновление Центрального парка является продолжением комплекса мероприятий по благоустройству знаковых пространств в центре города. Ранее были реконструированы сквер Сурикова, площадь Революции и сквер на ул. Дзержинского. Сейчас идут работы по реновации Исторического квартала. Все эти общественные территории вместе с Центральным парком, а также Центральной набережной Енисея и набережной Качи, входят в формируемое центральное парковое кольцо.
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