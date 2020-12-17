«Игра по-крупному»: как переживает пандемию корпоративный бизнес

Как менялись и решались финансовые задачи крупного бизнеса в период пандемии, DK.RU беседует с руководителем корпоративного сектора Райффайзенбанка на Урале и в Сибири Ильей Шаталовым.

Илья Шаталов, руководитель направления по работе с крупными компаниями Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка

— На старте пандемии малый и средний бизнес буквально замер в своей кредитной активности. А как вел себя сегмент крупного бизнеса, у которого, как правило, выше финансовая стабильность, но и задачи ощутимо большие?

— Вы правы, ограничительные меры сильнее всего повлияли на малый и средний бизнес. Крупный бизнес был более устойчив к изменениям на рынке. Конечно, пандемия повлияла на весь бизнес, но какие-то отрасли пострадали меньше, какие-то больше. Вместе с тем, крупные компании, как правило обладают как существенно более высоким запасом прочности, так и более широким доступом к источникам ликвидности, что позволило сгладить негативный эффект.

В целом, крупный бизнес так или иначе перестроился из-за пандемии. Фокус стратегий с создания новых мощностей переместился на поддержку текущей деятельности. Многие компании освоили удаленный режим работы и часть планирует сохранить более гибкий формат в будущем. Абсолютно все оценили преимущества онлайн взаимодействия с банками и другими партнерами. Теперь дистанционное подписание документов уже must have. Например, в августе мы организовали первый в России синдицированный кредит в цифровом формате для ГК «Росводоканал», крупнейшего в России частного оператора в сфере водоснабжения и водоотведения. Многие активы этой компании находятся в Сибири. Уникальность данной сделки в том, что она полностью оформлена в удаленном режиме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Всего в подписании участвовали 11 сторон.

— А что было с кредитной активностью? Замораживали ли предприятия кредитные линии, ставили на паузу работы по новым займам?

— Кредитная активность в этом году была крайне неравномерной. Весной некоторые заемщики выбирали свои кредитные лимиты, как говорится, «про запас». Собственники наблюдали за развитием событий, потому что в тот момент мало кто мог предсказать, сколько месяцев мы будем в изоляции и каковы будут последствия для разных отраслей. Часть клиентов потом размещали средства на текущие счета или депозиты, тем самым обеспечив себе определенную подушку ликвидности. Поэтому в балансах банков резко вырос объем пассивов юридических лиц.

— Какова вообще динамика в секторе корпоративного кредитования по итогу двух кварталов пандемии? Сильно она отличалась от прошлогодней в этот период?

— По предварительным итогам можно сказать, что он был успешным для сегмента крупного бизнеса. Так, несмотря на все сложности пандемии, за 9 месяцев 2020 года корпоративный портфель банка в крупном бизнесе в Сибири вырос. При этом, Сибирско-Уральский макрорегион, за который я отвечаю, очередной год является лидером по темпам прироста в банке.

— Сильно ли выросла просрочка в корпоративном сегменте? Были ли заявки на реструктуризацию задолженностей? Что по итогу?

— Райффайзенбанк всегда придерживался очень консервативной кредитной политики, поэтому в числе наших клиентов только самые эффективные и успешные компании крупного бизнеса. На сегодня качество нашего корпоративного кредитного портфеля — самое высокое на российском рынке. Поэтому мы не увидели значительного ухудшения платежной дисциплины.

Число случаев, когда потребовалась серьезная реструктуризация, можно пересчитать на пальцах одной руки. Были клиенты, которые попросили перенести несколько платежей в период, когда было непонятно, когда страна выйдет из карантина. Но все они уже вернулись к своим стандартным графикам.

— А что происходило с пассивами? Как изменились остатки на счетах? Какие тенденции отмечались в этой области?

— Пассивы корпоративных клиентов росли непрерывно в течение года. Например, в Красноярске по итогам 9 месяцев (данные МСФО) наш портфель пассивов удвоился. Райффайзенбанк является банком первого выбора для тех компаний, кому важна надежность и профессионализм. К тому же в этом году мы запустили совершенно новую линейку инвестиционных продуктов совместно с нашей УК «Райффайзен-Капитал».

Райффайзенбанк первым в России предложил корпоративному бизнесу прайм-брокерский доступ к широкому спектру инвестиционных инструментов, аналог популярному на Западе institutional prime services. Для наших клиентов это прекрасная возможность получить более высокую доходность, чем депозиты, при сопоставимом уровне риска. Мы видим, что эти уникальные решения интересны нашим клиентам.

Вторая тенденция, которую я хочу отметить, это рост диджитализации всех сервисов связанных с управлением ликвидностью. Практически любую операцию компании могут выполнить в Райффайзенбанке полностью дистанционно.

— К слову о цифровизации. Очень многие продукты и услуги в этот период переходили в — дистанционный формат. С корпоративным сегментом было также? Легко ли было это сделать? Насколько охотно крупный бизнес принял новые правила игры?

— Действительно, принято считать, что крупные компании более консервативны и с неохотой принимают технологические новинки. Но я не согласен с этим мнением. На самом деле крупный российский бизнес активно интересуется вопросами инноваций, тратит существенные бюджеты на внедрение новых решений в своем бизнесе и позитивно воспринимает диджитал продукты, которые мы представляем.

Весной 2020 года мы предложили новым корпоративным клиентам банка удаленное открытие расчетных счетов. Сегодня у бизнеса есть возможность совершать полностью в удаленном режиме сделки факторинга и лизинга, получать предодобренные кредитные лимиты и гарантии. Кроме того, процесс онбординга клиентов также стал полностью удаленным. Все эти инструменты активно используются крупным бизнесом.

— Спрос на банковские продукты в период пандемии тоже менялся в этом сегменте? Какие из них оказались самыми востребованными?

— Ограничительные меры привели к разрыву и осложнению логистических цепочек. В таких условиях приобретает особое значение эффективность внешнеэкономической деятельности, ключевая составляющая которой гибкое и оперативное управление финансами. Поэтому особенно востребованы были продукты, связанные с ВЭД: торговое финансирование (гарантии, аккредитивы), валютный контроль, конверсионные операции, а также комплексные платежные решения, кэш-пуллинг.

Мы продолжаем активно кредитовать успешные и стабильные компании, которые не останавливали свои инвестиционные проекты. Особенно хочу отметить, что несмотря на турбулентность, мы довольны темпом роста нашего лизингового портфеля в Сибири.

В начале этого года мы вывели на рынок очень удобное решение для корпоративных клиентов, связанное с приемом платежей через Систему Быстрых Платежей (СБП). Теперь компаниям не нужна армия IT-специалистов, чтобы использовать эту новую платежную систему. Мы специально сделали так, чтобы интеграция с нашим API была проще и быстрее, чем с другими банками-участниками СБП. Это подтверждается множеством первых запусков приема платежей по QR-коду в компанях из разных индустрий. Среди них — крупнейший частный авиаперевозчик S7, страховая компания «Капитал-Лайф», сеть ресторанов в Красноярске, крупнейший игрок рынка строительных и отделочных материалов и компания fashion-индустрии. В ближайшее время мы объявим о запуске еще двух крупных проектов в Сибири в сфере ритейла.

— Как вы оцениваете перспективы красноярского рынка? Что происходило и будет происходить с крупным бизнесом региона.

— Красноярский край всегда был одним из основополагающих регионов для Райффайзенбанка. Именно здесь мы открыли больше десяти лет назад один из своих первых филиалов в Сибири. У края огромный промышленный потенциал, множество крупнейших компаний из ресурсных отраслей. Райффайзенбанк всегда активно работал и продолжает работать с красноярскими компаниями из сегмента среднего и крупного бизнеса. Мы не увидели каких-либо сложностей у наших красноярских клиентов, уровень просроченной задолженности нулевой. В этом году мы особенно заметно приросли новыми клиентами, поэтому в следующем году ожидаем качественного роста корпоративного бизнеса.