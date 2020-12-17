«Безопасному городу» в Красноярске обновили систему видеонаблюдения

Теперь часть камер снабдили видеоаналитикой, научив распознавать лица и считать автомобили. Обновление продолжится в следующем году. В этот раз на правобережье.

В Красноярске завершилась модернизация комплексной автоматизированной системы «Безопасный город», сообщили в Министерстве цифрового развития Красноярского края.

Обновления системы происходят ежегодно. В этот раз оно коснулось камер видеонаблюдения — некоторые из них теперь оснащены видеоаналитикой и смогут помочь в распознавании лиц, обнаружении оставленных вещей, нарушении периметра, подсчете автомобилей и многом другом.

К новой системе видеонаблюдения можно подключить до 1500 камер, в том числе не менее 700 поворотных. Сами новые камеры имеют высокое разрешение, а поворотные камеры способны вращаться на 360 градусов и менять угол обзора.

В систему заведено более 800 видеокамер, в том числе семь пунктов экстренной связи (ПЭС) „Гражданин — полиция“, произведена замена автоматизированных рабочих мест и обновлено программное обеспечение операторов системы», — сообщают в министерстве.

Модернизацию системы видеонаблюдения планируют продолжить и в 2021 году, установив еще 298 камер наружного видеонаблюдения на правобережье Красноярска — в Свердловском, Кировском и Ленинском районах. Кроме того, продолжится интеграция в системы «Безопасный город» видеопотоков с существующих камер видеонаблюдения на территории Красноярского края. Во сколько обойдется это обновление (как и размер трат в этом году) в правительстве пообещали уточнить позже.

Напомним, что система «Безопасный город» внедряется в Красноярском крае с 2012 года. Она позволяет круглосуточно мониторить ситуации на городских дорогах, общественных пространствах, просматривать «тревожные» места с помощью камер и направлять туда сотрудников правоохранительных органов.

Обновлено в 15:50: Как рассказали в Министерстве цифрового развития Красноярского края, в 2020 году на модернизацию системы видеонаблюдения, а также на модернизацию системы хранения данных, где хранятся записи с видеокамер, было потрачено 20 млн рублей.