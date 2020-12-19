Легкость бизнес-процессов: почему красноярские компании мигрируют в облака

За 2020-й рынок облачных услуг в России по данным «ТМТ Консалтинг» вырастет на 27%. Драйвер роста — бизнес-заказчики, для которых облачные решения стали ключом к ведению бизнеса в реалиях пандемии.

В облаке — эффективнее и надежнее

Почти безграничные возможности облачных решений для бизнеса — давно не новость. В пандемию облака стали еще и оптимальным сценарием организации работы в новой реальности. Технологии позволяют «сжать» рабочее место и все необходимые инструменты для работы до размеров ноутбука. И бизнес-процессы от этого не только не теряют, но и прибавляют в безопасности и эффективности. Градус интереса к облакам подогревают и топовые ИТ-компании, совершенствуя продукты, позволяющие бизнесу оперативно решать целый ряд актуальных задач. В их числе крупнейший российский провайдер цифровых услуг — МТС. По словам, директора компании МТС в Красноярском крае Александра Колодкина, важный маркер востребованности технологии — облаками начали пользоваться даже те, кто раньше не смотрел в эту сторону.

Облачные технологии сегодня — это и удаленные рабочие места; и штат предприятия, связанный в единую виртуальную сеть; и высокий уровень сохранности данных; и защита от кибератак. Приземляя облака на практику работы, каждый из бизнесов находит в технологии нужные именно ему возможности.

По данным аналитиков, наиболее активные потребители облачных сервисов в Красноярском крае — ритейлеры. На них приходится около 35% клиентского портфеля провайдера #CloudMTS. 18% и 15% соответственно — предприятия сферы энергетики и развлечений и услуг. Пятую часть облачные сервисов подключают компании промсектора. Так, в ноябре на площадку провайдера мигрировало одно из крупнейших добывающих предприятий Хакасии — УК «Разрез Майрыхский». Облако используется для резервного копирования критичных корпоративных сервисов — это помогает компании сохранить важную информацию и нивелировать риски нештатных ситуаций.

Облака дают возможность быстрого построения, модернизации, наращивания, резервирования ИТ-инфраструктуры. Они могут служить и постоянным, и временным решением. В перспективе цифровые решения помогут бизнесу повысить свою эффективность и выйти на новый уровень после возвращения в обычный формат работы. К примеру, ритейл-компании могут быстро отказаться от неиспользуемых ИТ-ресурсов, когда спадет наплыв клиентов. Также быстро можно подключить дополнительные мощности в периоды будущих распродаж или акций, гарантируя стабильную работу онлайн-площадок», — рассказал Александр Колодкин.

Сократить ИТ-издержки на четверть

Облачные технологии позволяют сэкономить на «физической» инфраструктуре и сократить издержки на ИТ. К примеру, переход на облачную модель позволил оптимизировать капитальные затраты УК «Разрез Майрыхский» и сэкономить время на закупку оборудования и ПО для хранения резервных копий. Ежемесячные издержки предприятия сократились в среднем на 25%. Магию преобразования капитальных затрат, CAPEX, в операционные, OPEX — и одновременное снижение операционных затрат на поддержание ИТ-инфраструктуры как таковых — уже оценили десятки компаний. Тем более, что облачные решения не идут в противовес «физической» инфраструктуре, а в некоторых случаях и дополняют ее.

Один из наших продуктов — программа лояльности „Максбонус“, работает „в облаке“. Такая технология имеет огромное количество плюсов для партнеров „Максбонуса“ и нашего бизнеса. Во-первых, подключение к программе происходит быстро и без необходимости развертывания серверов на стороне партнера. Во-вторых, стираются географические границы, абсолютно не важно где территориально находится партнер. В-третьих, повышается маневренность бизнеса и скорость развития программы лояльности. В-четвертых, увеличить серверные мощности можно моментально, как только они понадобятся», — рассказал основатель программ лояльности «Копилка» и «Максбонус» Дмитрий Полуянов.

Облачные решения всегда можно «заточить» под потребности конкретного бизнеса. Например, в портфеле кейсов МТС есть добывающая компания, которая использует облачные ресурсы для обработки видеоизображений, и из крупных интернет-провайдеров — он обрабатывает в облаке данные CRM-программы по работе с клиентами, и известные ритейл-компании.