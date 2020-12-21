Счетная палата Красноярского края проверила ковидные выплаты медикам

В ходе проверки были обнаружены проблемы законодательной базы, которые могут привести к неправомерному расходованию средств, которые были выделены на выплаты.

На 1 сентября 2020 года медицинские учреждения Красноярского края получили из бюджета 1,7 млрд рублей на стимулирующие выплаты медработникам, работающим с ковидными больными и людьми из группы риска по этому заболеванию. Об этом рассказали в пресс-службе Счетной палаты региона.

Объектами этой проверки являлись Министерство здравоохранения края, а также Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича и Красноярская станция скорой медицинской помощи.

Счетной палатой края проанализированы вопросы определения потребности в финансировании, получения средств из федерального бюджета, доведения их до учреждений, а также расходования на примере двух медицинских учреждений края», — говорят в надзорном ведомстве.

Также отмечены недостатки нормативно-правого регулирования, влекущие за собой риски неправомерного расходования бюджетных средств.

Конкретных результатов проверки в Счетной палате не называют. Но уверяют, что по ее итогам сформулированы предложения Правительству края.