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Евгений Афанасьев: критерий один — выполнить в полном объеме

Евгений Афанасьев: критерий один — выполнить в полном объеме
Иллюстрация: пресслужба правительства Красноярского края

В преддверии Дня энергетика мы беседуем с Евгением Афанасьевым, министром промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

#МНЕНИЯ
Каким оказался этот год для краевой энергетики? Насколько пандемия отразилась на проведении летних ремонтов и подготовке к осеннее-зимнему периоду?
— Наше министерство постоянно ведет мониторинг показателей краевых предприятий энергетики и ЖКХ, конечно же, мы усилили эту часть в период пандемии. Могу точно сказать, что противоэпидемические ограничения не оказали значительного влияния на выработку электрической и тепловой энергии. Все генерирующие и сетевые предприятия работают в соответствии с заданными графиками электрической и тепловой нагрузки, стабильно обеспечивают потребителей в полном объеме.
 
Стоит отметить, что в отопительном периоде 2019–2020 краевые компании электроэнергетики отработали в основном стабильно и даже с улучшением показателей аварийности. Несмотря на весенние ограничения, в том числе повлиявшие на процесс организации работ, сроки поставок оборудования и материалов, энергокомпании в полном объеме выполнили ремонтные и инвестиционные программы. Все 33 компании получили паспорта готовности. Это еще одно подтверждение уровня ответственности наших энергетиков, квалификации персонала, грамотного планирования работ.
 
Евгений Афанасьев: критерий один — выполнить в полном объеме 1
 
Этот год был для краевой энергетики был достаточно насыщенным, какие события, на ваш взгляд, стали наиболее важными? 
— В первую очередь, это крупный инвестпроект в Красноярске. Летом распоряжением правительства РФ город был отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. В развитие системы теплоснабжения будет вложено 15 млрд рублей. В первую очередь речь идет о замещении 28 неэффективных котельных и переключении их потребителей на красноярские ТЭЦ, что позволит значительно снизить выбросы в атмосферу. Также нас ждет масштабная реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей, модернизация ЦТП и насосных станций, а также строительство новых.
 
Аналогичный процесс происходит и в Канске. Город перешел на новую модель рынка тепловой энергетики — так называемый метод «альтернативной котельной». С 1 января 2020 года на всей территории города определена единая теплоснабжающая организация — АО  «Канская ТЭЦ». Что это означает для Канска: в ближайшие пять лет в систему теплоснабжения города, в повышение ее надежности будут вложены 1,6 млрд рублей. Эти средства потребуются на реконструкцию теплосетей и строительство новых. Планируется закрытие неэкологичных и неэффективных котельных и переключение всех потребителей на тепло от Канской ТЭЦ.
 
В крае ведется постепенная модернизация тепловых мощностей. Внедряются альтернативные решения в районах — модульные котельные, термороботы, котельные, работающие на сырой нефти, и т. д. Эти решения лежат на стыке экономической эффективности и экологической целесообразности. Но все же что на данном этапе для нас важнее?
— Вопрос экономической эффективности — это одна из ключевых составляющих энергетической эффективности. Получать максимальный эффект при минимальных затратах — это и есть эффективная экономика. При этом, безусловно, мы обязаны следить и за экологической безопасностью отрасли, эти принципы равноценны и закреплены федеральным законодательством как равные, так что нельзя говорить о приоритете одного над другим.
 
Мы, конечно же, стремимся сделать краевую энергетику максимально экологичной. Красноярский край реализует проекты по использованию использования биотоплива. В 2018–2020 гг. мы перевели более 20 котельных (в том числе и электрокотельных) бюджетных учреждений на двухтопливные котлы, что позволило сократить более чем в два раза затраты на производство тепловой энергии. При этом экономия бюджетных средств составила порядка 50 млн рублей в год.
 
Очевидно что три «э» — энергетика, экология и экономика — взаимоувязаны.
 
В Эвенкии реализуется пилотный проект гибридной солнечной станции. Каков ожидаемый эффект и перспективы внедрения таких решений?
— В поселке Тура будет построена солнечная электростанция мощностью 2,5 МВт с системой накопления энергии 0,5 МВт. Проведенные расчеты показали, что строительство АГЭУ позволит снизить потребление дизельного топлива на 1 тыс. тонн, это порядка 15–20 % от общего объема потребления. Следовательно, снизятся и расходы на приобретение дизельного топлива.
 
Основные строительно-монтажные работы будут завершены уже до конца текущего года, а в строй станция должна войти уже в начале второго квартала 2021 года, то есть в апреле. Стоимость проекта — 300 млн рублей, инвестор видит в нем потенциал и рассматривает варианты строительства подобных объектов в арктической зоне края и других энергоизолированных территориях. У солнечной энергетики в регионе определенно есть перспективы. Мы видим интерес инвесторов, рассматриваются варианты заключения как энергосервисных контрактов, так и концессионных соглашений.
 
Кроме того, анализируем проекты по строительству ветряных электростанций в изолированных энергорайонах — изучаем опыт коллег из Якутии и с Дальнего Востока.
 
Насколько важна роль КИП «Енисейская Сибирь» в развитии магистральной сетевой инфраструктуры региона?
— Инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» является сегодня самым масштабным в СФО. Он включает в себя 32 инвестиционных проекта с общей заявленной инвестиционной стоимостью почти 2 трлн рублей. И все эти проекты требуют решения вопросов обеспечения энергетической инфраструктурой.
 
Евгений Афанасьев: критерий один — выполнить в полном объеме 2Стоит отметить, что значительная часть проектов базируется в труднодоступных районах Красноярского края и Тувы, а также Хакасии. Предварительно заявленный объем требуемой электрической мощности для их реализации составляет практически 1 ГВт.
 
В том числе в составе КИП реализуется масштабный проект по развитию транспортного коридора «Запад — Восток» за счет увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Инвестиции в строительство магистральных электросетей оцениваются в 2,5 млрд рублей — в том числе на 445 км магистральных воздушных линий напряжением 220 кВ.
 
Насколько удалось решить проблему износа распределительных электрических сетей? Какие меры принимаются в этом направлении?
— Действительно, значительная часть энергообъектов края имеет солидный возраст. Однако энергокомпании поддерживают ресурс оборудования ремонтами и реконструкцией. При этом в последние годы мы видим сокращение аварийности в распределительных сетях. 
 
Так, по итогам ОЗП 2019–2020 гг. количество аварийных отключений в основных территориальных сетевых организациях — филиале ПАО «Россети-Сибирь» — Красноярскэнерго» и АО «КрасЭКо» — снизилось на 17,9 %, а суммарное время отключений — на 9,9 %.
 
В Красноярском крае разработана Схема и программа перспективного развития электроэнергетики на пятилетний период, это основа для формирования инвестиционных программ территориальных сетевых организаций. В соответствии с этим документом до 2025 года на территории края для обеспечения технологического присоединения и ликвидации «узких мест» предусматривается ввод трансформаторных мощностей в объеме 2 730 МВА, строительство 1 476 км воздушных линий с общим объемом финансирования около 60 млрд рублей.
 
Есть ли перспективы газификации края?
— Вопрос газификации Красноярского края обсуждается не один год. За это время рассматривалось несколько вариантов газоснабжения, наиболее реальный связан с проектом «Сила Сибири — 2». ПАО «Газпром» уже приступило к проектно-изыскательским работам, прорабатывается вопрос трассировки газопровода с учетом прохождения по территории Красноярского края.
 
В настоящее время Красноярский край совместно с АО «Газпром промгаз» актуализирует Генеральную схему газоснабжения и газификации региона. Мы обновляем информацию о потенциальных потребителях природного газа, а также вариантах строительства инфраструктуры на территории края. Работа над схемой должна завершиться в первом квартале 2021 года.
Тема газификации Красноярского края важна, газоснабжение крайне востребовано с точки зрения экономической и еще более — с экологической. Будем продолжать работу для достижения результатов.
 
Евгений Афанасьев: критерий один — выполнить в полном объеме 3
 
 
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