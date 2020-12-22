Евгений Афанасьев: критерий один — выполнить в полном объеме

В преддверии Дня энергетика мы беседуем с Евгением Афанасьевым, министром промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Каким оказался этот год для краевой энергетики? Насколько пандемия отразилась на проведении летних ремонтов и подготовке к осеннее-зимнему периоду?

— Наше министерство постоянно ведет мониторинг показателей краевых предприятий энергетики и ЖКХ, конечно же, мы усилили эту часть в период пандемии. Могу точно сказать, что противоэпидемические ограничения не оказали значительного влияния на выработку электрической и тепловой энергии. Все генерирующие и сетевые предприятия работают в соответствии с заданными графиками электрической и тепловой нагрузки, стабильно обеспечивают потребителей в полном объеме.

Стоит отметить, что в отопительном периоде 2019–2020 краевые компании электроэнергетики отработали в основном стабильно и даже с улучшением показателей аварийности. Несмотря на весенние ограничения, в том числе повлиявшие на процесс организации работ, сроки поставок оборудования и материалов, энергокомпании в полном объеме выполнили ремонтные и инвестиционные программы. Все 33 компании получили паспорта готовности. Это еще одно подтверждение уровня ответственности наших энергетиков, квалификации персонала, грамотного планирования работ.

Этот год был для краевой энергетики был достаточно насыщенным, какие события, на ваш взгляд, стали наиболее важными?

— В первую очередь, это крупный инвестпроект в Красноярске. Летом распоряжением правительства РФ город был отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. В развитие системы теплоснабжения будет вложено 15 млрд рублей. В первую очередь речь идет о замещении 28 неэффективных котельных и переключении их потребителей на красноярские ТЭЦ, что позволит значительно снизить выбросы в атмосферу. Также нас ждет масштабная реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей, модернизация ЦТП и насосных станций, а также строительство новых.

Аналогичный процесс происходит и в Канске. Город перешел на новую модель рынка тепловой энергетики — так называемый метод «альтернативной котельной». С 1 января 2020 года на всей территории города определена единая теплоснабжающая организация — АО «Канская ТЭЦ». Что это означает для Канска: в ближайшие пять лет в систему теплоснабжения города, в повышение ее надежности будут вложены 1,6 млрд рублей. Эти средства потребуются на реконструкцию теплосетей и строительство новых. Планируется закрытие неэкологичных и неэффективных котельных и переключение всех потребителей на тепло от Канской ТЭЦ.

В крае ведется постепенная модернизация тепловых мощностей. Внедряются альтернативные решения в районах — модульные котельные, термороботы, котельные, работающие на сырой нефти, и т. д. Эти решения лежат на стыке экономической эффективности и экологической целесообразности. Но все же что на данном этапе для нас важнее?

— Вопрос экономической эффективности — это одна из ключевых составляющих энергетической эффективности. Получать максимальный эффект при минимальных затратах — это и есть эффективная экономика. При этом, безусловно, мы обязаны следить и за экологической безопасностью отрасли, эти принципы равноценны и закреплены федеральным законодательством как равные, так что нельзя говорить о приоритете одного над другим.

Мы, конечно же, стремимся сделать краевую энергетику максимально экологичной. Красноярский край реализует проекты по использованию использования биотоплива. В 2018–2020 гг. мы перевели более 20 котельных (в том числе и электрокотельных) бюджетных учреждений на двухтопливные котлы, что позволило сократить более чем в два раза затраты на производство тепловой энергии. При этом экономия бюджетных средств составила порядка 50 млн рублей в год.

Очевидно что три «э» — энергетика, экология и экономика — взаимоувязаны.

В Эвенкии реализуется пилотный проект гибридной солнечной станции. Каков ожидаемый эффект и перспективы внедрения таких решений?

— В поселке Тура будет построена солнечная электростанция мощностью 2,5 МВт с системой накопления энергии 0,5 МВт. Проведенные расчеты показали, что строительство АГЭУ позволит снизить потребление дизельного топлива на 1 тыс. тонн, это порядка 15–20 % от общего объема потребления. Следовательно, снизятся и расходы на приобретение дизельного топлива.

Основные строительно-монтажные работы будут завершены уже до конца текущего года, а в строй станция должна войти уже в начале второго квартала 2021 года, то есть в апреле. Стоимость проекта — 300 млн рублей, инвестор видит в нем потенциал и рассматривает варианты строительства подобных объектов в арктической зоне края и других энергоизолированных территориях. У солнечной энергетики в регионе определенно есть перспективы. Мы видим интерес инвесторов, рассматриваются варианты заключения как энергосервисных контрактов, так и концессионных соглашений.

Кроме того, анализируем проекты по строительству ветряных электростанций в изолированных энергорайонах — изучаем опыт коллег из Якутии и с Дальнего Востока.

Насколько важна роль КИП «Енисейская Сибирь» в развитии магистральной сетевой инфраструктуры региона?

— Инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» является сегодня самым масштабным в СФО. Он включает в себя 32 инвестиционных проекта с общей заявленной инвестиционной стоимостью почти 2 трлн рублей. И все эти проекты требуют решения вопросов обеспечения энергетической инфраструктурой.

Стоит отметить, что значительная часть проектов базируется в труднодоступных районах Красноярского края и Тувы, а также Хакасии. Предварительно заявленный объем требуемой электрической мощности для их реализации составляет практически 1 ГВт. Стоит отметить, что значительная часть проектов базируется в труднодоступных районах Красноярского края и Тувы, а также Хакасии. Предварительно заявленный объем требуемой электрической мощности для их реализации составляет практически 1 ГВт.

В том числе в составе КИП реализуется масштабный проект по развитию транспортного коридора «Запад — Восток» за счет увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Инвестиции в строительство магистральных электросетей оцениваются в 2,5 млрд рублей — в том числе на 445 км магистральных воздушных линий напряжением 220 кВ.

Насколько удалось решить проблему износа распределительных электрических сетей? Какие меры принимаются в этом направлении?

— Действительно, значительная часть энергообъектов края имеет солидный возраст. Однако энергокомпании поддерживают ресурс оборудования ремонтами и реконструкцией. При этом в последние годы мы видим сокращение аварийности в распределительных сетях.

Так, по итогам ОЗП 2019–2020 гг. количество аварийных отключений в основных территориальных сетевых организациях — филиале ПАО «Россети-Сибирь» — Красноярскэнерго» и АО «КрасЭКо» — снизилось на 17,9 %, а суммарное время отключений — на 9,9 %.

В Красноярском крае разработана Схема и программа перспективного развития электроэнергетики на пятилетний период, это основа для формирования инвестиционных программ территориальных сетевых организаций. В соответствии с этим документом до 2025 года на территории края для обеспечения технологического присоединения и ликвидации «узких мест» предусматривается ввод трансформаторных мощностей в объеме 2 730 МВА, строительство 1 476 км воздушных линий с общим объемом финансирования около 60 млрд рублей.

Есть ли перспективы газификации края?

— Вопрос газификации Красноярского края обсуждается не один год. За это время рассматривалось несколько вариантов газоснабжения, наиболее реальный связан с проектом «Сила Сибири — 2». ПАО «Газпром» уже приступило к проектно-изыскательским работам, прорабатывается вопрос трассировки газопровода с учетом прохождения по территории Красноярского края.

В настоящее время Красноярский край совместно с АО «Газпром промгаз» актуализирует Генеральную схему газоснабжения и газификации региона. Мы обновляем информацию о потенциальных потребителях природного газа, а также вариантах строительства инфраструктуры на территории края. Работа над схемой должна завершиться в первом квартале 2021 года.

Тема газификации Красноярского края важна, газоснабжение крайне востребовано с точки зрения экономической и еще более — с экологической. Будем продолжать работу для достижения результатов.