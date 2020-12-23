«Ангелы Мира» украсят своими картинами красноярские больницы

Подобный благотворительный проект, при участии предпринимателей, был реализован в прошлом году в красноярском онкоцентре. Теперь его решили расширить.

Арт-проект «Ангелы Мира» приглашает предпринимателей и просто неравнодушных людей поучаствовать в благотворительной акции «Благодарим». Об этом директор проекта Наталья Яценко написала у себя в соцсетях.

Суть акции состоит в том, чтобы украсить красноярские больниц постерами с картин, нарисованных участниками проекта «Ангелы Мира», с изображением ангелов-хранителей.

Год назад, благодаря поддержке предпринимателей, такие постеры появились в радиологическом корпусе красноярского онкоцентра.

За год мы получили много отзывов от пациентов и врачей, что это важно и нужно. Врачи сейчас на передовой, их усилия по спасению людей колоссальны. Им тоже будет легче работать, когда вместо белых стен их будут окружать Ангелы-хранители», — пишет Яценко.

Организаторы акции признают, что самим им не под силу справиться с этим проектом и приглашают красноярцев (предпринимателей и не только) присоединится к нему.

Сделать это можно оплатив до 30 декабря 2020 года печать постеров. Стоит это всего 1 000 рублей (за один постер, 60×70 см, печать на пластике). Картину, с которой будет сделан постер, можно выбрать на сайте проекта или оставить это не усмотрение организаторов. На постере можно будет указать свои имя и фамилию или же название компании-спонсора. Размещать напечатанное будут в январе 2021 года.

Перевести деньги можно на карту Сбера, которая привязана к телефону PR-директора арт-проекта «Ангелы Мира» Олега Вячеславовича Ровда +7 913 532 54 16 (для частных лиц) или запросив у него же счет на оплаты (для юрлиц).

Как рассказал Ровда, подобные проекты «Ангелы Мира» реализуют не только в Красноярске. На сегодня 26 медицинских учреждений по всей России от Москвы до Комсомольска-на-Амуре оформлены такими постерами.