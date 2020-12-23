Cбер для жизни: новая стратегия

В 2021 год — в новом формате, с новым, но таким привычным именем — Сбер. Теперь это не просто передовой банк, но и новая технологическая компания, востребованная клиентами и рынком в целом.

О трансформациях, новых подходах и способах взаимодействия банка с бизнесом и населением говорим с управляющим Красноярским отделением Дмитрием Солнцевым.

Дмитрий, как сегодня, после проведенного ребрендинга, Сбер позиционирует себя и что лежит в основе новой стратегии?

— За три предыдущих года Сбер выполнил свою главную цель — стал развиваться как технологическая корпорация, экосистема с большим количеством удобных и современных сервисов для частных и корпоративных клиентов. Мы сохранили лидирующие позиции во всех основных сегментах финансового рынка на территории России. Сегодня Сбер может закрыть многие потребности своих клиентов. Наша главная цель в рамках стратегии до 2023 — быть помощником и навигатором в меняющемся мире, сопутствовать людям и бизнесам в стабильном развитии.

Если говорить об основных акцентах стратегии, какие финансовые и нефинансовые цели являются ключевыми?

— Основные финансовые задачи стратегии Сбербанка до 2023 года — это рентабельность выше 17 %, уровень дивидендных выплат для акционеров — 50 %, высокая дисциплина в управлении расходами и стоимостью риска, рост бизнеса на нефинансовых рынках на уровне 100 % ежегодно.

Для нас важно быть клиентоориентированной компанией и максимально удовлетворять все потребности наших клиентов. Уже сегодня мы открываем новые офисы в регионе, модернизируем существующие, активно обновляем банкоматы, оперативно обрабатываем все обращения наших клиентов.

Кроме того, по итогам 2023 года Сбер планирует войти в тройку лидеров рынка электронной коммерции. Через доступ в «Сбербанк Онлайн» (SberID), подписки на сервисы с приставкой «Сбер», использование ассистентов и умных устройств мы стремимся организовать единое, «бесшовное» клиентское пространство.

Также банк планирует помогать россиянам увеличивать свои сбережения. Ожидаем, что доля инвестиций в накоплениях клиента вырастет с 13 % до 23 %. Мы будем развивать продукты благосостояния, чтобы помогать клиентам реализовывать их долгосрочные жизненные цели.

Все мы живем в очень непредсказуемое время, поэтому Сбер планирует активно расширять бизнес в страховании рисков, развивать автострахование, ДМС и корпоративное имущественное страхование.

В ближайшие три года перед нашей командой стоит задача увеличить количество активных розничных клиентов, нарастить базу мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» до 75 млн ежемесячных активных пользователей.

Какие новые подходы ожидаются в работе с корпоративными клиентами, что уже удалось благодаря выходу в цифровой формат?

— Мы понимаем, что для предпринимателей ключевой актив — это время. Благодаря искусственному интеллекту уже более 25 % кредитов малому бизнесу в нашем регионе одобряются от 3 минут. По новой технологии «кредит за 7 минут» банком без участия кредитного специалиста была профинансирована деятельность среднего и крупного бизнеса в крае на сумму 10,16 млрд рублей. Длительность осуществления рублевых расчетов между юридическими лицами (В2В) в платежной системе Сбера сокращена до 1 секунды, сами же расчеты стали доступны в режиме 24/7. В системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» клиентам доступно более 40 небанковских сервисов, удобных для ведения предпринимательской деятельности.

В этом году портфель кредитов по юридическим лицам прирос на 11 % и составил 125 млрд рублей. В уходящем году мы профинансировали более 25 строительных проектов и заключили договоры со строительными компаниями на 16 млрд рублей.

Дмитрий Владиславович, год был турбулентным как для бизнеса, так и для отдельно взятого человека. Какие моменты стоит особенно отметить перед началом работы в новой стратегии?

— Год выдался непростым, всем клиентам Сбера пришлось столкнуться с трудностями. Наша команда прилагала все усилия, чтобы оперативно решать сложные вопросы, качественно оказывать услуги. Мы участвовали во всех ключевых государственных антикризисных программах, направленных на поддержку бизнес-сообщества, многие из них были дополнены собственными предложениями.

Предприниматели региона активно обращались за услугой реструктуризации кредитов. Всего было одобрено более 2 тыс. обращений. Одной из самых популярных государственных программ поддержки бизнеса стало кредитование под 2 %, с возможностью списать кредит полностью за счет государства тем предприятиям, которые до марта 2021 года сохранят не менее 90 % своей штатной численности. Таких кредитов было выдано на сумму 7,2 млрд рублей. По программе «Кредиты под 0 % на зарплату» выдано более 1,1 млрд рублей.

Одним из самых востребованных проектов в период самоизоляции стал запуск «СберМаркета» с торговыми сетями «Командор», «Метро», «Лента». К платформе Delivery Club подключили порядка 60 заведений общественного питания. К оператору «СберМобайл» в регионе подключились уже 17 тыс. жителей края. Полезным в пандемию стал сервис телемедицины «СберЗдоровье», благодаря которому через скачанное приложение можно получать медицинские консультации. С 21 декабря 2020-го по 31 января 2021 года в нашем регионе начнет работу единая служба бесплатного такси для врачей «Ситимобил».

Большое внимание в этом году было приковано к теме ипотечных кредитов. Какие итоги показал 2020-й ипотечный год? И какие планы у Сбера в этом направлении на будущий период согласно новой стратегии развития?

— Действительно, в этом году мы отметили рекордные цифры по ипотеке. За период с июля по декабрь клиенты банка в Красноярском крае оформили более 12 тыс. жилищных кредитов. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил порядка 150 %.

На сегодняшний день стандартная процентная ставка в Сбербанке по программе ипотеки «Господдержка 2020» составляет 6,1 % годовых, которую еще можно значительно понизить, используя различные сервисы и выгодные пакеты.

До 2023 года Сбербанк рассчитывает увеличить общий ипотечный портфель более чем на 30 %. Это возможно благодаря сервису «ДомКлик». К слову, сейчас Сбербанк выдает 94 % кредитов без данных от клиента, а 97 % заявок на кредиты рассматриваются в полностью автоматизированном режиме всего за 90 секунд.

В каких сферах Сбер в этом году в Красноярском крае впервые внедрил новые проекты?

— В этом году ряд наших проектов начал работу в образовательной сфере. В регионе к обучающей платформе Сбера уже подключены учащиеся 5–9-х классов 79 школ. Цифровым навыкам и предпринимательству в режиме онлайн обучаем педагогов и школьников. Мы произвели запуск кампусных проектов с системой распознавания лиц в крупных вузах региона.

Благодаря заключенному с министерством здравоохранения Красноярского края соглашению система искусственного интеллекта анализирует данные для определения тяжести заболевания госпитализированных больных.

С правительством региона мы заключили соглашение, которое предусматривает цифровизацию приоритетных отраслей экономики, медицины и социальной сферы. В этом году возможность оплатить проезд в транспорте по банковской карте появилась у жителей Норильска, Ачинска, Канска и Дивногорска.

Сейчас с участием дочерней компании Сбера реализуется проект «Безопасный город» по оснащению улиц Красноярска камерами с биометрическими системами обработки данных.

Одна из ключевых особенностей стратегии развития Сбера — социальное партнерство. Почему именно эта философия общественного устройства интегрирована в ценностный багаж Сбера?

— В команде Сбера активно развивается корпоративное волонтерство. Для нас это желание отдавать больше, чем получаешь, способность сопереживать, наполнять свою жизнь настоящим смыслом и заботиться о будущем.

Сегодня в Сбере активно развивается направление ESG: ENVIRONMENT — забота об окружающей среде, SOCIAL — социальная ответственность, GOVERNANCE — корпоративное управление. Все это часть нашей корпоративной культуры.

Сотрудники Сбера в Красноярске делают совместные экологические проекты с клиентами и партнерами. С компанией РУСАЛ мы проводим «Дни Енисея» в Красноярском крае и Туве. Запускаем свои проекты по уборке мусора в диких местах города. Социализируем ребят с ограниченными возможностями из мастерской «Трудово», давая им возможность зарабатывать на заказах подарков для бизнеса, а также проводя в банке «Добрые пятницы». В стенах отделения собираем старые вещи сотрудников для утилизации либо на благотворительные цели. В этом году также приняли участие в проектах «ЭкоВолонтерство» и «ЭкоШкола» в заповеднике «Красноярские Столбы». Кроме того, банк финансирует проекты, связанные с модернизацией оборудования на предприятиях и снижением выбросов.

На пороге Нового года чего бы вы хотели пожелать жителям края, своим клиентам?

— Прежде всего хочется поблагодарить жителей Красноярского края и бизнес-сообщество региона за доверие и обратную связь, за своевременные предложения по улучшению нашего сервиса. Сотрудников Сбера, коллег я хочу поблагодарить за непростой труд в условиях пандемии, сопряженной со многими ограничениями. Благодаря командному духу и высокой работоспособности мы справились со всеми сложностями! Нашим клиентам я желаю успехов в бизнесе, финансового роста и новых амбициозных целей. Всем жителям края, конечно же, здоровья, мира и добра в семьях!