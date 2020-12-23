Чем вам запомнилась премия «Человек года. Выжившие» в Красноярcке?
Каждая церемония вручения премии «Человек года» это праздничная, приподнятая атмосфера. В этом году премия отличалась от предыдущих: какой год — такие и торжества. Однако эмоций было не меньше.
Андрей Камоцкий,
основатель компании «Мобилфон»:
— Мне, конечно же, ближе всего премия «Человек года в IT». И если в 2019-м на юбилейной X премии это награду взял я, то в 2020 году я был экспертом и влиял на выбор победителя. В этом году мой «непереходящий кубок» совершенно по праву ушел в руки Анатолия Фомина. Второй год подряд дополнительную интригу и интерес вызывает номинация «Стартап года». Благодаря Андрею Шевелеву мы узнаем о молодых компаниях, у которых есть шанс поменять весь деловой и потребительский ландшафт.
Наталья Сипетая,
продюсер культурных проектов:
— Такого «Человека года» точно не было. Камерно. Только номинанты, вручатели и партнеры. Маски снимали для фото и на сцене. Но премия состоялась. Победители, выжившие в эпоху всемирных ограничений, награждены. И это практически чудо, сбывшееся благодаря упорству организаторов. Открытием вечера для меня стало существование в Красноярске частной космической компании, пригласившей ребят из школы «Маяк» на запуск ракеты. Летим дальше. Всем удачных «запусков ракет» в 2021-м!
Андрей Малюгин,
руководитель печатного центра «КПД»:
— Конечно, «Выжившие» — это аллегория, в которой, увы, много правды жизни. Очень правильное решение организаторов — вручить главную премию «Человек года» девяти главврачам ковидных госпиталей Красноярска, коллективы которых в течение года боролись и продолжают бороться за наши жизни с Covid-19. Зал аплодировал стоя! А наша компания — печатный центр «КПД» — вновь была партнером мероприятия. Так что даже в самый непредсказуемый год стабильность все-таки есть.
Елена Бердникова,
режиссер церемонии вручения премии «Человек года. Выжившие»:
— Удалось ли воплотить режиссерский замысел, решать тем, кто смотрел и еще посмотрит видеоверсию премии. С одной стороны, я хотела показать боль, ломающую действительность, страх неизвестности, при этом внутреннюю силу и мощь человека. Вдохновил клип творческой группы VZLET, снятый во время пандемии — он и открывал вечер. Потом возникла мысль в этом же стиле сделать гимн «Человека года». Идею воплотил Василий Кобзарев. Получилось даже лучше, чем я представляла.
Наталья Андреева,
управляющий директор региона «Ситилинк» регион «Красноярск»:
управляющий директор региона «Ситилинк» регион «Красноярск»:
— Традиционно поддерживаем такое яркое и значимое событие для нашего города как «Человек Года». В условиях сложившихся ограничений особенно важно и ценно такое мероприятие. И впечатляет, и вдохновляет. Я выражаю глубокую признательность организаторам и участникам! Поздравляю всех Победителей номинаций. С Наступающим Новым годом, дорогие друзья! Будьте здоровы и побеждайте на новых вершинах своего развития!
Кирилл Басов,
основатель драфт-кафе Cambridge:
— Вот и прошла очередная, XI премия «Человек года» — под знаком «Выжившие», подведя черту под всем этим странным годом, в котором и выживали, и теряли, и находили. И сразу после мероприятия нас накрыло очередным маразмом, и снова — выживание. Работу oбщепита ограничили до 21.00. Зачем? Большинство заведений и так стоят полупустыми. Те же, кто хочет корпоратив, все равно его устраивают. Об этом громко «информируют» салюты после 23.00. Сколько всего этого мы прошли за этот год! Можно спорить о правильности решений. Взывать к системности и разуму. Но есть то, что есть. Мы теряем выручку. Но что-то находим. На самом деле, эти условия заставляют выживать, думать, постоянно предпринимать что-то новое. За это время мы перепробовали столько, сколько не сделали за предыдущие 5 лет. Отработали самовывоз и доставку. Подключились к агрегаторам «Деливери» и «Яндекс.Еда». Доработали систему лояльности. И сегодня мы живем благодаря нашим любимым лояльным гостям. Отработали массу маркетинговых подходов и фишек. Работа кипела даже в закрытом заведении. Мы же предприниматели. И премия «Человек года» как раз про это. Огромная благодарность организаторам за умение выживать в любых условиях и проводить знаковые мероприятия любой ценой. Надеюсь, что мы как партнеры тоже не подвели. Искренние поздравления номинантам, получившим действительно заслуженные награды и показавшим хороший пример того, как относиться к своему делу и к чему стремиться. От всего сердца поздравляем наших врачей: этот год испытал их на прочность. Мы благодарны за их труд и отдачу, спасенное здоровье и жизни.
Дмитрий Герасимов,
генеральный директор Центра Стоматологии «АСТРЕЯ»:
— Тема премии «Человек года» была обозначена как «Выжившие», об этом много говорили и со сцены, и в кулуарах. Но, на мой взгляд, все-таки, на церемонии собрались не те, кто выжил, а те, кто победил. Цель бизнеса — побеждать, только тогда ты достигаешь качественно нового уровня.
Победить надо прежде всего себя, это самое сложное. Представить себе другую цель: не выжить, а выйти на новый виток развития, перестроить свой мозг, бизнес-процессы. Тогда и обстоятельства тебе поддадутся.
Обратите внимание, как пандемия изменила нас, сколько людей и бизнесов стали другими. Они не просто удержались на плаву, а открыли в себе новые возможности. Они — впрочем, почему они? — мы победители!