Чем вам запомнилась премия «Человек года. Выжившие» в Красноярcке?

Каждая церемония вручения премии «Человек года» это праздничная, приподнятая атмосфера. В этом году премия отличалась от предыдущих: какой год — такие и торжества. Однако эмоций было не меньше.

Андрей Камоцкий,

основатель компании «Мобилфон»:

— Мне, конечно же, ближе всего премия «Человек года в IT». И если в 2019-м на юбилейной X премии это награду взял я, то в 2020 году я был экспертом и влиял на выбор победителя. В этом году мой «непереходящий кубок» совершенно по праву ушел в руки Анатолия Фомина. Второй год подряд дополнительную интригу и интерес вызывает номинация «Стартап года». Благодаря Андрею Шевелеву мы узнаем о молодых компаниях, у которых есть шанс поменять весь деловой и потребительский ландшафт.

Наталья Сипетая, продюсер культурных проектов: — Такого «Человека года» точно не было. Камерно. Только номинанты, вручатели и партнеры. Маски снимали для фото и на сцене. Но премия состоялась. Победители, выжившие в эпоху всемирных ограничений, награждены. И это практически чудо, сбывшееся благодаря упорству организаторов. Открытием вечера для меня стало существование в Красноярске частной космической компании, пригласившей ребят из школы «Маяк» на запуск ракеты. Летим дальше. Всем удачных «запусков ракет» в 2021-м!

Андрей Малюгин, руководитель печатного центра «КПД»: — Конечно, «Выжившие» — это аллегория, в которой, увы, много правды жизни. Очень правильное решение организаторов — вручить главную премию «Человек года» девяти главврачам ковидных госпиталей Красноярска, коллективы которых в течение года боролись и продолжают бороться за наши жизни с Covid-19. Зал аплодировал стоя! А наша компания — печатный центр «КПД» — вновь была партнером мероприятия. Так что даже в самый непредсказуемый год стабильность все-таки есть. Елена Бердникова, режиссер церемонии вручения премии «Человек года. Выжившие»: — Удалось ли воплотить режиссерский замысел, решать тем, кто смотрел и еще посмотрит видеоверсию премии. С одной стороны, я хотела показать боль, ломающую действительность, страх неизвестности, при этом внутреннюю силу и мощь человека. Вдохновил клип творческой группы VZLET, снятый во время пандемии — он и открывал вечер. Потом возникла мысль в этом же стиле сделать гимн «Человека года». Идею воплотил Василий Кобзарев. Получилось даже лучше, чем я представляла.

Наталья Андреева,

управляющий директор региона «Ситилинк» регион «Красноярск»: управляющий директор региона «Ситилинк» регион «Красноярск»:

— Традиционно поддерживаем такое яркое и значимое событие для нашего города как «Человек Года». В условиях сложившихся ограничений особенно важно и ценно такое мероприятие. И впечатляет, и вдохновляет. Я выражаю глубокую признательность организаторам и участникам! Поздравляю всех Победителей номинаций. С Наступающим Новым годом, дорогие друзья! Будьте здоровы и побеждайте на новых вершинах своего развития!