ТОП-5 событий КрАЗа за 2020 год
2020-й — сложный год. Но он такой не первый. Первые итоги деятельности КрАЗа в 2020 году подвел управляющий директор Красноярского алюминиевого завода Евгений Юрьевич Курьянов.
2020-й — сложный год. Но он такой не первый. Кризис мировой экономики, санкции, пандемия — за последнее время мы научились оперативно лавировать в созданных реалиями условиях, требующих решения нестандартных задач. Это нас изменило? Конечно! Мы стали сильнее. И главное — сберегли коллектив. Основные приоритеты уходящего года — снижение экологической нагрузки, развитие продукции высокого передела, а также, несмотря ни на что, выполнение всех социальных программ в Советском районе и Красноярске в целом. Обо всем по порядку.
1. КрАЗ завершил перевод мощностей на «Экологический Содерберг».
В этом году на КрАЗе состоялось историческое событие, к которому завод шел более 10 лет. Все электролизеры предприятия стали работать на более экологичной технологии в сравнении с той, что работала с момента запуска завода. Сроки реализации проекта — 2011–2020 гг. Я на заводе более 10 лет. Соответственно, участвовал в проекте с самого начала — в качестве и электролизника, и старшего мастера, и директора электролизного производства, и управляющего директора. Поэтому и для меня лично это был исторический момент.
Технология «Экологический Содерберг» — это основа второго этапа экологической модернизации Красноярского алюминиевого завода. Технология разработана Инженерно-технологическим центром РУСАЛа. Промышленные испытания начались на КрАЗе в 2009 году. Только после того как КрАЗ получил заключение экспертов о том, что новая технология имеет такую же экологическую эффективность, как и самая современная на данный момент технология обожженных анодов, начался перевод на нее всего завода. Технология «Экологический Содерберг» вошла в справочник наилучших доступных технологий. Инвестиции в проект составили 74 млн долларов. Благодаря ее внедрению КрАЗ снизил выбросы на 10 %.
Еще одна важная тема — снижение выбросов бензапирена. Менеджментом компании поставлена задача снизить его выбросы на КрАЗе не менее чем на 60 %. Это значительно больше, чем требуется для соблюдения всех норм на границе санитарно-защитной зоны. Достичь данного показателя планируется к 2024 году.
Всего за 16 лет завод на 39 % сократил суммарные выбросы, фторидов –– на 76 %.
2. Кразовские сплавы нужны для колесных дисков, мостов и банок под напитки.
КрАЗ ежегодно осваивает новые виды сплавов, чтобы представлять на рынок технологичную продукцию высокого передела. В числе наших потребителей ведущие мировые и отечественные предприятия автомобильной, строительной, авиационной отраслей. А также электронная отрасль, которая берет АВЧ. Для пищевой промышленности КрАЗ изготавливает сплавы для банок. Но в этом году из-за пандемии в мире случился кризис, многие предприятия сильно просели весной. А так как мы работаем под заказы, доля сплавов в общем объеме продукции весной и летом была серьезно снижена. Только сейчас появилась тенденция к наращиванию закупок нашей продукции с высокой добавленной стоимостью покупателями из США, Европы, Японии. Мы вернулись к доковидным объемам выпуска сплавов.
На данный момент 25 % от общего объе-ма продукции КрАЗа востребовано рынком России. Надеемся, что эта цифра тоже будет расти. Мы видим, как появляются и активно используются новые продукты из алюминия. Например, создаются мосты. И в Красноярске уже три установлено. Скоро начнет возводиться четвертый мост. Появляются алюминиевые трамваи. Алюминий шире стал использоваться в строительстве, в кабельной индустрии.
3. Благоустройство общественных пространств Красноярска.
Год назад РУСАЛ и глава Красноярка Сергей Еремин подписали соглашение, в рамках которого компания взяла на себя обязательства по реконструкции Центрального парка им. Горького.
Чтобы двухсотлетний парк сумел сохранить свою историческую уникальность и получил современные акценты развития, РУСАЛ объявил открытый международный конкурс на разработку концепций по обновлению территории. К участию были приглашены лучшие в мире архитектурные бюро и международные консорциумы.
Всего в конкурсе по преобразованию Центрального парка Красноярска приняли участие 76 компаний. Например, из европейских стран заявились представители Великобритании, Нидерландов, Франции, Германии, Румынии, Швеции. Заинтересовал конкурс и авторов из США, Австралии, Индии, Казахстана, КНР и Японии.
По решению жюри победителем стал российско-британский консорциум под лидерством MAParchitects. Архитекторы этой команды участвовали в проектах по развитию Олимпийского парка в Сочи, парка им. Горького в Москве. Ключевая идея предложенной концепции — парк станет пространством, объединяющим красноярцев, с тематическим разнообразием и созданием в нем точек притяжения для разных категорий жителей.
Конкуренция между финалистами конкурса была очень высокой, и поэтому РУСАЛ принял решение выкупить и другие проекты финалистов. Их разработали российско-французский консорциум под лидерством MLA+ и российско-японский консорциум под руководством бюро «Базис». Идеи этих команд также найдут отражение в окончательном проекте реконструкции Центрального парка Красноярска.
РУСАЛ не только направил средства на организацию конкурса, но и обеспечит финансирование реконструкции Центрального парка в целом. Таким образом, компания продолжит благоустройство знаковых пространств центра Красноярска, включая сквер Сурикова, площадь Революции и Исторический квартал.
Для нас также важно развитие Советского района. В этом году на благоустройство и ремонт 7 дворовых территорий в нашем районе мы направили 15 млн рублей. Там поставили детские городки, сделали новые дорожки, разбили клумбы. В следующем году РУСАЛ также продолжит помогать Советскому району благоустраивать дворы.
4. Помощь медицинским учреждениям Красноярска в борьбе с пандемией.
2020-й — год борьбы с новой коронавирусной инфекцией. С весны мы оказываем помощь медикам. В данный момент формируем очередную партию благотворительной помощи для 6 медучреждений Красноярска, в которых работают ковидные госпитали. По договоренности с больницами КрАЗ профинансирует закупку лекарств и средств индивидуальной защиты, которые нужны медцентрам в первую очередь: в основном это медицинские маски и защитные костюмы. Сумма помощи — 13,6 млн рублей.
Кроме того, РУСАЛ профинансировал строительство медицинских центров в Ачинске и Богучанском районе. Стоимость работ по двум госпиталям составила около 1 млрд рублей. Они полностью укомплектованы оборудованием от ведущих мировых производителей. Это аппараты ИВЛ, УЗИ, КТ, лаборатория функциональной диагностики. А на прилегающей территории размещена вся необходимая инфраструктура: кислородная станция, мойка для дезинфекции автомобилей скорой помощи и другие вспомогательные объекты. Каждый модульный корпус рассчитан на 60 мест с возможностью расширения.
5. Новый год — новая кразовская елка.
Перед Новым годом КрАЗ уже много лет вместе с Советским районом создает красивый новогодний ледовый городок в сквере Космонавтов. Традиционно кразовская елка — одна из лучших в Красноярске. В этом году она сможет состязаться по красоте с главной городской елкой. Вместо привычных для жителей района пяти деревьев здесь будет одно, но 44-метровое. Кроме того, мы впервые планируем установить эффектные светящиеся фигуры, которые, надеюсь, понравятся всем гостям городка без исключения. Добавлю, что впервые елка и ледовый городок будут построены в новом сквере в микрорайоне Солнечный. На эти цели КрАЗ направит 1,3 млн рублей. Кроме этого, еще 650 тыс. рублей компания направит на установку новогодней елки в микрорайоне Покровка.