ТОП-5 событий КрАЗа за 2020 год

2020-й — сложный год. Но он такой не первый. Первые итоги деятельности КрАЗа в 2020 году подвел управляющий директор Красноярского алюминиевого завода Евгений Юрьевич Курьянов.

2020-й — сложный год. Но он такой не первый. Кризис мировой экономики, санкции, пандемия — за последнее время мы научились оперативно лавировать в созданных реалиями условиях, требующих решения нестандартных задач. Это нас изменило? Конечно! Мы стали сильнее. И главное — сберегли коллектив. Основные приоритеты уходящего года — снижение экологической нагрузки, развитие продукции высокого передела, а также, несмотря ни на что, выполнение всех социальных программ в Советском районе и Красноярске в целом. Обо всем по порядку.

1. КрАЗ завершил перевод мощностей на «Экологический Содерберг».

В этом году на КрАЗе состоялось историческое событие, к которому завод шел более 10 лет. Все электролизеры предприятия стали работать на более экологичной технологии в сравнении с той, что работала с момента запуска завода. Сроки реализации проекта — 2011–2020 гг. Я на заводе более 10 лет. Соответственно, участвовал в проекте с самого начала — в качестве и электролизника, и старшего мастера, и директора электролизного производства, и управляющего директора. Поэтому и для меня лично это был исторический момент. Технология «Экологический Содерберг» — это основа второго этапа экологической модернизации Красноярского алюминиевого завода. Технология разработана Инженерно-технологическим центром РУСАЛа. Промышленные испытания начались на КрАЗе в 2009 году. Только после того как КрАЗ получил заключение экспертов о том, что новая технология имеет такую же экологическую эффективность, как и самая современная на данный момент технология обожженных анодов, начался перевод на нее всего завода. Технология «Экологический Содерберг» вошла в справочник наилучших доступных технологий. Инвестиции в проект составили 74 млн долларов. Благодаря ее внедрению КрАЗ снизил выбросы на 10 %. Еще одна важная тема — снижение выбросов бензапирена. Менеджментом компании поставлена задача снизить его выбросы на КрАЗе не менее чем на 60 %. Это значительно больше, чем требуется для соблюдения всех норм на границе санитарно-защитной зоны. Достичь данного показателя планируется к 2024 году. Всего за 16 лет завод на 39 % сократил суммарные выбросы, фторидов –– на 76 %. 2. Кразовские сплавы нужны для колесных дисков, мостов и банок под напитки.

КрАЗ ежегодно осваивает новые виды сплавов, чтобы представлять на рынок технологичную продукцию высокого передела. В числе наших потребителей ведущие мировые и отечественные предприятия автомобильной, строительной, авиационной отраслей. А также электронная отрасль, которая берет АВЧ. Для пищевой промышленности КрАЗ изготавливает сплавы для банок. Но в этом году из-за пандемии в мире случился кризис, многие предприятия сильно просели весной. А так как мы работаем под заказы, доля сплавов в общем объеме продукции весной и летом была серьезно снижена. Только сейчас появилась тенденция к наращиванию закупок нашей продукции с высокой добавленной стоимостью покупателями из США, Европы, Японии. Мы вернулись к доковидным объемам выпуска сплавов.

На данный момент 25 % от общего объе-ма продукции КрАЗа востребовано рынком России. Надеемся, что эта цифра тоже будет расти. Мы видим, как появляются и активно используются новые продукты из алюминия. Например, создаются мосты. И в Красноярске уже три установлено. Скоро начнет возводиться четвертый мост. Появляются алюминиевые трамваи. Алюминий шире стал использоваться в строительстве, в кабельной индустрии.

3. Благоустройство общественных пространств Красноярска.