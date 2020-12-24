Ипотека на низкой ставке: обратный отсчет пошел

Этот год стал рекордным по выдаче ипотеки, несмотря на пандемию и финансовые трудности. Надо ли срочно бежать в банк за квартирой, рассказывает ипотечный брокер Анастасия Ермилова.

Конечно, весенние ограничения стали шоком для рынка ипотеки, но оперативно принятые меры господдержки в виде программы льготного кредитования новостроек вернули спрос на место.

И те покупатели, которые думали о переезде, пришли на рынок. Это в свою очередь повлияло на цены: стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась до 50 %.

Следом подтянулся и рынок вторичного жилья. Но не только активность покупателей повлияла на цены: на рынке сейчас в принципе недостаточно предложения, не такими объемами сейчас закладываются стройки, это связано в том числе с переходом на проектное финансирование через эскроу-счета. Все это в конечном итоге складывается в вопрос: а выгодно ли сейчас заниматься приобретением недвижимости?

Однозначного ответа нет, хотя замечу, что инвестиционная покупка в чистом виде вряд ли будет выгодна. А вот для тех, у кого есть субсидии, статус молодой или многодетной семьи, жилищные сертификаты, маткапитал, то есть для людей, у которых где-то абстрактно «в воздухе» зависли значительные средства, время подходящее. Тем, кто живет в аренде или в пятиэтажке с предельным сроком эксплуатации или объективно нуждается в увеличении жилплощади, пора заниматься вопросами переезда, потому что, даже если не рассчитывать на госпрограмму, ставки на рекордно низком уровне: от 7,5 %, это буквально два процента разницы. То есть «вторичка» сейчас тоже очень доступна.

Что касается рефинансирования, то и здесь статистика бьет рекорды: показатели досрочного погашения очень высоки. И речь не только о людях, которые сняли со всех счетов деньги, чтобы закрыть ипотеку и не думать больше ни о каких кредитах. Этот тренд, который пришел из 2019 года, в 2020-м укрепился и пойдет с нами в сле-дующий год. Заемщики рефинансируются второй, третий раз не только с целью снижения ставки и срока кредитования, но и для оптимизации своих выплат. Консолидируют платежи, максимально снижают кредитную нагрузку, чтобы не лезть в дорогие продукты — автокредиты, на строительство, на развитие бизнеса... Ипотечный кредит по-прежнему остается не только самым дешевым по ставке, но и самым гибким по условиям, потому что можно подстраховаться и растянуть срок кредитования, чтобы сделать ежемесячный платеж более комфортным.

Кстати, есть очень интересное предложение для медиков: оно было и раньше, но сейчас до конца года действует увеличенный дисконт, это касается в первую очередь рефинансирования. Учитывая карантинные меры, даже не надо представлять справки о доходе, банк запрашивает все данные самостоятельно. Клиент только один раз приезжает на подписание договора. Все сервисы настолько улучшены, что и обременение снимается удаленно, и не надо ездить на регистрацию залога. Все делается максимально комфортно, учитывая специфику работы врачей. При этом рассматривают и сотрудников частных клиник, и даже немедицинский персонал — регистраторов и администраторов.

У банков много различных предложений. С одной стороны, это большой выбор, с другой — нужно очень тщательно изучить и скрупулезно заполнить документы, чтобы попасть в программу с хорошими условиями. Есть дополнительные скидки и на ставку, и на страховку, и без запросов в Росреестр, без ЕГРН, без выписки из домовой книги. Разобраться в этом самостоятельно достаточно сложно. Могу точно сказать, что банки с большей охотой рассматривают брокерские пакеты. Мы согласовываем клиентов практически за сутки.

Сейчас самое благоприятное время для тех, у кого сложная ситуация: были отказы, просрочки, не весь пакет документов… Шансы на одобрение в конце года существенно выше, чем в первом полугодии, пока у банков не началась гонка за выполнением плана.

Прогнозы на следующий год делать, конечно, сложно: что будет с льготной ипотекой, ключевой ставкой и т. д. Думаю, пока государство дает, надо брать. Ставки сейчас рекордно низкие, держатся уже достаточно долго. Исходя из законов логики и экономики, это не может продолжаться бесконечно, рост обязательно начнется. Возможно, его будут искусственно сдерживать какое-то время, но очевидно, что сохранить такую ситуацию надолго не удастся. Те, кто хочет, но еще не успел рефинансироваться, должны поторопиться.